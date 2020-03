Tony Martin, ex-chanteur de Black Sabbath, critique les critiques des conseils mondiaux sur les coronavirus

Ancien SABBAT NOIR chanteur Tony Martin a fustigé les gens qui tentent de minimiser la menace du coronavirus qui est responsable d’un nombre croissant de décès dans le monde.

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré l’épidémie de coronavirus une pandémie mercredi alors que le nombre de morts dans le monde dépassait 4300. Cependant, un certain nombre de personnes se sont moquées de l’hystérie entourant l’épidémie mondiale de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, affirmant qu’elle n’est pas aussi meurtrière que les autres virus rencontrés.

Plus tôt aujourd’hui, Martin a pris sur ses médias sociaux pour écrire: “Puis-je être sérieux pendant un moment … Ce truc viral lance toutes sortes de commentaires irresponsables de personnes qui pensent que c’est courageux et cool de s’opposer au conseil mondial général. …. Ce n’est pas … Je suis sûr que ceux qui n’ont pas de personnes vénérables dans leur famille s’en sortiront avec peu d’inquiétude ou de soins. Mais j’ai plusieurs personnes vulnérables dans ma famille qui ne survivraient pas… Je ne me sentirai donc pas coupable d’avoir lavé mon les mains plus … Je n’aurai pas honte d’annuler des spectacles … Je serai heureux de m’isoler si je le dois … Je mettrai toujours le bien-être de ceux avec qui je me connecte en premier parce que si j’aide à tuer les baiseurs, il y aura il ne reste personne avec qui se connecter !!!…. Le plus tôt nous allons battre cette chose, le plus tôt nous pourrons reprendre l’écriture de l’enregistrement en tournée et passer du temps ….. Je vous aime …. Soyons raisonnables à ce sujet. “

Les responsables ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de problèmes cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus, avec une maison de soins infirmiers à Washington confirmant déjà le décès de 19 résidents. En Italie, qui compte l’une des populations les plus anciennes du monde, sur les 105 premiers patients décédés du virus, l’âge moyen était de 81 ans et de nombreux défunts avaient des problèmes de santé préexistants.

Ce nouveau virus et cette nouvelle maladie étaient inconnus avant le début de l’épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

Le virus a infecté plus de 135 000 personnes – dont au moins 1 500 aux États-Unis.

SABBAT NOIR a sorti six albums avec Martin au chant: “L’idole éternelle” (1987), “Croix sans tête” (1989), “Tyr” (1990), “Objectifs croisés” (1994), “Cross Purposes Live” (1995) et “Interdit” (1995). Finalement, Martin et son “Interdit”-les camarades de groupe ont été évincés lorsque le guitariste Tony Iommi réuni avec SABBATMes collègues membres originaux.



Publié par Tony Martin le jeudi 12 mars 2020

