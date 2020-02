Tool annonce sa tournée nord-américaine du printemps 2020

OUTIL, a ajouté une vaste tournée printanière pour l’Amérique du Nord. Les nouvelles de la tournée arrivent alors que le groupe basé à Los Angeles conclut une tournée à guichets fermés en Australie, avec les deux derniers spectacles du trek, des performances consécutives à la Spark Arena d’Auckland, qui se produiront plus tard cette semaine. Le Sydney Morning Herald a décrit l’offre en direct comme “une expérience immersive d’art-rock qui vous a forcé à ressentir un peu de tout. C’était un collage complexe de lumière, de son et d’images.” le “Peur Inoculum” tournée, qui a vu le groupe se produire dans certaines villes pour la première fois en plus d’une décennie, a reçu de nombreuses distinctions Los Angeles Times l’appelant “impeccable”, le Chicago Tribune décrivant les performances comme des “montagnes russes multimédias tordues d’un concert” et La République d’Arizona décrivant les spectacles comme «une nuit visuellement époustouflante de spectacle d’art-rock dystopique».

Les dates nouvellement annoncées sont:

16 avril – Miami, FL @ American Airlines Arena



17 avril – Orlando, FL @ Amway Center



19 avril – Tampa, FL @ Amalie Arena



21 avril – Charlotte, NC @ Spectrum Center



22 avril – Charlottesville, VA @ John Paul Jones Arena



24 avril – Baltimore, MD @ Royal Farms Arena



25 avril – Uniondale, NY @ Nassau Veterans Memorial Coliseum



28 avril – Montréal, QC @ Centre Bell



29 avril – Québec, QC @ Centre Vidéotron



01 mai – Wilkes Barre, PA @ Mohegan Sun Arena



02 mai – Buffalo, NY @ KeyBank Center



04 mai – Toledo, OH @ Huntington Center



05 mai – Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena



29 mai – Tacoma, WA @ Tacoma Dome



31 mai – Vancouver, BC @ Rogers Arena



02 juin – Edmonton, AB @ Rogers Place



04 juin – Winnipeg, MB @ Bell MTS Place



06 juin – Minneapolis, MN @ Target Center



07 juin – Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Centre



09 juin – Madison, WI @ Kohl Center



10 juin – Moline, IL @ TaxSlayer Center



12 juin – Manchester, TN @ Bonnaroo Festival



13 juin – St. Louis, MO @ Enterprise Center



16 juin – Wichita, KS @ INTRUST Bank Arena



17 juin – Oklahoma City, OK @ Chesapeake Energy Center



19 juin – Colorado Springs, CO @ Broadmoor World Arena



22 juin – Sacramento, CA @ Golden 1 Center



23 juin – San Francisco, CA @ Chase Center

Les billets pour les dates ci-dessus sont en vente ce vendredi 28 février à 10 h, heure locale, à l’exception de Sioux Falls et de Saint-Louis qui sont en vente à 12 h, heure locale. Un nombre limité de packages VIP sont disponibles exclusivement pour TOOL Army membres via Toolband.com/vip-package ce mercredi 26 février à 10 h, heure locale. Blonde Redhead ouvre du 16 avril au 5 mai; The Acid Helps ouvre du 29 mai au 23 juin (sauf Bonnaroo performance).

Sur sa tournée actuelle, OUTIL a joué des sets de deux heures et demie, avec un chanteur Maynard James Keenan passer l’intégralité en évitant les projecteurs, en chantant principalement dans l’ombre, sur un ensemble de contremarches à l’arrière de la scène.

La setlist puise dans tous OUTILcinq albums, dont ceux de 2019 “Peur Inoculum” et 2001 “Lateralus” se déplacer autour de quatre chansons chacun.

OUTILLa gamme de Keenan, le batteur Danny Carey, guitariste Adam Jones et bassiste Justin Chancellor.

Le groupe fait la promotion “Peur Inocolum”, qui est sorti en août.

OUTIL a été honoré d’un Grammy dans la catégorie “Best Metal Performance” lors de la cérémonie de pré-télédiffusion de la 62e édition Grammy Awards fin janvier au Staples Center de Los Angeles. OUTIL a été nominé pour “7empest”, une piste de “Peur Inoculum”.

OUTIL avait déjà trois précédents Grammy Awards à son actif: “Best Metal Performance” en 1997 et 2001 pour “Ænima” et “Schisme”, respectivement, et “Best Recording Package” en 2006 pour “10 000 jours”.

