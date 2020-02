Tool annonce une tournée | Pitchfork

TOOL a annoncé une liste de dates de tournées en Amérique du Nord. Le dernier lot de spectacles a lieu en avril, mai et juin. Consultez le calendrier de TOOL ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

TOOL a sorti son album de retour Fear Inoculum l’année dernière. Le groupe a récemment remporté le Grammy Award 2020 de la meilleure performance métal pour «7empest».

OUTIL:

02-28 Auckland, Nouvelle-Zélande – Spark Arena

02-29 Auckland, Nouvelle-Zélande – Spark Arena

03-09 Spokane, WA – Spokane Arena

03-11 Portland, OR – Moda Center

03-12 Eugene, OR – Centre Matthew Knight

03-14 Boise, ID – Ford Idaho Center Arena

03-16 Salt Lake City, UT – Maverik Centre

04-16 Miami, FL – American Airlines Arena

04-17 Orlando, FL – Amway Center

04-19 Tampa, FL – Amalie Arena

04-21 Charlotte, NC -Spectrum Center

04-22 Charlottesville, Virginie – John Paul Jones Arena

04-24 Baltimore, MD – Royal Farms Arena

04-25 Uniondale, NY – Nassau Veterans Memorial Coliseum

04-28 Montréal, Québec – Centre Bell

04-29 Québec, Québec – Centre Vidéotron

05-01 Wilkes-Barre, PA – Mohegan Sun Arena

05-02 Buffalo, NY – KeyBank Center

05-04 Toledo, OH – Huntington Center

05-05 Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

05-29 Tacoma, WA – Tacoma Dome

05-31 Vancouver, Colombie-Britannique – Rogers Arena

06-02 Edmonton, Alberta – Rogers Place

06-04 Winnipeg, Manitoba – Place Bell MTS

06-06 Minneapolis, MN – Target Center

06-07 Sioux Falls, SD – Denny Sanford Premier Centre

06-09 Madison, WI – Kohl Center

06-10 Moline, IL – TaxSlayer Center

06-13 St. Louis, MO – Enterprise Center

06-16 Wichita, KS – Intrust Bank Arena

06-17 Oklahoma City, OK – Chesapeake Energy Center

06-19 Colorado Springs, CO – Broadmoor World Arena

06-22 Sacramento, Californie – Golden 1 Center

06-23 San Francisco, Californie – Chase Center

