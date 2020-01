Tool remporte le Grammy de la meilleure performance en métal pour ‘7empest’

OUTIL a été honoré d’un Grammy dans la catégorie “Best Metal Performance” lors de la cérémonie de pré-télédiffusion de la 62e édition Grammy Awards, qui se tiendra ce soir (dimanche 26 janvier) au Staples Center de Los Angeles. OUTIL a été nominé pour “7empest”, un morceau de son album 2019 “Peur Inoculum”.

Danny Carey (batterie) et Justin Chancellor (basse) a accepté le prix lors de la première cérémonie d’aujourd’hui à Los Angeles.

Dans son discours d’acceptation, Danny a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Wow! Cela renouvelle en quelque sorte ma foi dans l’humanité qu’il y a de longues périodes d’attention qui peuvent écouter une chanson de 12 minutes.

“Je voudrais remercier tous les dieux, car je ne pense pas que ce soit le bon moment pour faire chier l’un d’eux”, a-t-il poursuivi. “Mes camarades de groupe Justin, Adam et Maynard, sans qui je ne pourrais rien faire. Et ma maman pour m’avoir éduqué et plus de mille autres personnes. Ma charmante mère de mes enfants – des enfants sur le point d’être; juste un enfant en ce moment. C’est aussi pour toi, bébé.

“En tant qu’artistes, nous sommes tous influencés par les gens qui nous précèdent, et pour moi, tout tourne autour des grands dieux du tambour”, Danny ajoutée. “Je fais de mon mieux pour les canaliser chaque fois que je travaille – à savoir John Bonham, Tony Williams et, récemment, mon bon ami Neil Peart. C’est pour vous tous. “

Les nominés dans la catégorie “Best Metal Performance” étaient les suivants:

* CANDLEMASS – “Astorolus – The Great Octopus” (feat. Tony Iommi)



* ANGE DE LA MORT – “Humanicide”



* JE PREVAUCHE – “S’incliner”



* KILLSWITCH ENGAGE – “Déchaîné”



* OUTIL – “7empest”

La majorité des prix dans les 84 Grammy des catégories réparties dans 30 domaines sont distribuées lors d’un événement non télévisé, la cérémonie de la première, cet après-midi. La partie télévisée du Grammys va commencer CBS à 17h00 PT / 20 h 00 ET.

Alicia Keys accueillera la plus grande soirée de musique pour la deuxième année consécutive.

Le prix lui-même est un gramophone doré, une première version d’un combo tourne-disque / haut-parleur.

le Grammys sont votés par environ 13 000 Académie de l’enregistrement des membres, qui sont des artistes, des auteurs-compositeurs, des producteurs et des ingénieurs. Plus de 21 000 enregistrements ont été soumis pour Grammys l’année dernière. Pour les prix 2020, la musique doit avoir été diffusée entre le 1er octobre 2018 et le 31 août 2019 pour être éligible.

Plus tôt cette semaine, la Recording Academy a fait face à des allégations d’inconduite sexuelle et d’irrégularités de vote après le départ brutal de son président.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).