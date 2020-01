Tool rend hommage à Neil Peart lors d’un concert à San Diego (Vidéo)

OUTIL rendu hommage à Neil Peart lors du concert du groupe vendredi soir (10 janvier) au Viejas Arena de San Diego, Californie. Pendant Danny Carey‘s SE RUERsolo de batterie, une photo de Danny et l’emblématique SE RUER le batteur a été projeté sur un écran massif derrière la scène. OUTIL a également joué une reprise partielle de SE RUER‘s “Un passage à Bangkok” en hommage à Peart, dont le décès a été annoncé plus tôt dans la journée et qui a été une grande source d’inspiration pour Carey. De plus, la musique “walk-out” jouée après le concert a été SE RUER‘s “2112”.

Il y a cinq ans, Carey et Peart a rejoint l’ancien LA POLICE le batteur Stewart Copeland pour l’un des Stewart‘s “Super Grove” jam sessions. Copeland a ensuite partagé une vidéo du sommet, un clip de quatre minutes intitulé “Un peu plus de bruit”, via son Youtube canal.

Peart est décédé mardi 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Il avait 67 ans.

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERest le parolier principal, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.



Tool l’a honoré hier soir. Passage à Bangkok extrait avant Jambi. Une photo de Neil et Danny à l’écran avant que Danny ne joue un solo de batterie teinté de Rush et illumine la musique de sortie était 2112. Quittez la scène gauche pour cette promenade du matin. Tellement déçu. Vraiment l’un des grands.

– Barry Ostrowsky (@BarryOstrowsky) 11 janvier 2020

Danny Carey propose une présentation absolue, tout comme le reste de @Tool. Hommage à Neil Peart. Incroyable.

– Roy, slapdick non-prospect (@Zippy_TMS) 11 janvier 2020

Quelques beaux hommages à Neil Peart hier soir au Tool Show de @adamjones_tv et l’héritier de Neil du plus grand trône du batteur sur terre, Danny Carey. Ce clip n’est pas lié, cependant, juste mon solo de guitare préféré de… https://t.co/gqmxhAM1gB

– Stephen Johnson (@lachrymaltool) 11 janvier 2020



