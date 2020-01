Tool To Headline 2020 Bonnaroo Music & Arts Festival

OUTIL fait partie des têtes d’affiche du 2020 Festival de musique et d’arts de Bonnaroo, qui aura lieu du 11 au 14 juin au Great Stage Park du Tennessee. Il devrait également apparaître LES STRUTS, WEEK-END DE VAMPIRE, FLOGGING MOLLY, PRIMUS, TENACIOUS D, OYSTERHEAD, COUREZ LES BIJOUX, LE ROI GIZZARD ET LE LIZARD WIZARD, ACIDE UNCLE ET LES MORT, LA BANDE DE MARCUS KING, LES REGRETTES et plus.

OUTIL clôturera les festivités le vendredi 12 juin, tandis que LIZZO et TAME IMPALA sera en tête des projets de loi samedi (13 juin) et dimanche (14 juin), respectivement.

OUTIL précédemment titré Bonnaroo en 2007.

En 2019, le festival s’est vendu pour la première fois en six ans.

Billets pour Bonnaroo sera en vente ce jeudi 9 janvier à 12 h. EST.

Pour plus d’informations, y compris le camping et les forfaits, visitez le site Web du festival.

OUTILdernier album de, “Peur Inoculum”, a déplacé environ 270 000 unités d’album équivalentes au cours de sa première semaine de sortie, dont 248 000 en vente d’albums traditionnels.

