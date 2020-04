Top 10 des chansons de Vampire Weekend à ce jour

Le 21ème siècle a commencé musicalement avec un boom de groupes dirigés par The Strokes, plus tard le monde a pris Julian Casablancas et compagnie comme référence pour démarrer un mouvement assez particulier, le rock indépendant. Bien que beaucoup d’entre nous aient été habitués à des guitares et des chansons quelque peu déformées sur des thèmes adolescents, À la fin de la première décennie de ce siècle, un groupe est venu nous montrer qu’il n’était pas nécessaire de sonner décontracté pour être excité, Vampire Weekend.

Ce qu’Ezra Koenig, Chris Baio, Rostam Batmanglij et Chris Tomson ont réalisé avec leur premier album éponyme a complètement époustouflé nos espritsparce qu’ils ont adopté des riffs de guitare relativement simples, les ont mélangés avec des paroles et des métaphores mélancoliques et le résultat était un son qui ne ressemblait pas à ce que nous avions l’habitude d’entendre. Après cela, avec des hauts et des bas et des succès, le groupe continue de nous surprendre et d’innover à partir de ses tranchées.

C’est pour ça que nous avons assumé la difficile tâche de se souvenir de 10 chansons de New Yorkais qui ont sans aucun doute marqué sa carrière. Il convient de noter que cette liste n’a pas de numérotation spécifique, c’est uniquement pour nous guider et profiter de ces rôles que Vampire Weekend nous a donnés au cours d’une carrière s’étalant sur plus d’une décennie.

“Cette vie” – Père de la mariée

En 2019 et à la bonne fortune de beaucoup, Vampire Weekend est revenu avec quelques changements de line-up pour nous présenter son quatrième album studio – et le plus ambitieux de sa carrière, Father of The Bride., avec lequel le groupe nous a montré que ces six années d’attente en valaient la peine car ils ont pleinement mûri leur son et même incorporé d’autres rythmes un peu plus lourds et plus expérimentaux. On y trouve 18 chansons, mais sans aucun doute celui qui pourrait représenter cette période du groupe est “This Life”, une belle mélodie joyeuse qui transporte cette ambiance ludique d’Ezra et compagnie à des temps beaucoup plus modernes.

“Ya Hey” – Vampires modernes de la ville

2013 a été une année importante pour Vampire Weekend alors que le groupe sort Modern Vampires of the City –Quel est pour beaucoup leur meilleur travail à ce jour–. L’un des singles qui nous a sans aucun doute laissé l’œil carré était “Ya Hey”, parce qu’il a adopté l’essence de ses travaux précédents, mais ils l’ont élevé au dixième pouvoir, avoir une piste qui joue avec des éléments comme les claviers precoro et inutile de dire comment ils changent le ton dans le chœur pour nous donner un thème nostalgique et énergique, hors du commun. Quelque chose qu’eux seuls feraient.

Sympathie – Père de la mariée

Comme nous l’avons déjà dit, le dernier album de Vampire Weekend nous montre un côté plus mature du groupe, où ils décident d’entrer dans d’autres types de rythmes et de sons du monde entier. “Sympathy” n’est peut-être pas l’un des favoris de cet album, mais musicalement, c’est le point où nous réalisons à quel point Ezra, Chris Baio et Chris Tomson ont grandi., bien dedans il y a une guitare espagnole et des références à la musique du pays ibérique, mais à la fin la chanson finit par être une énorme ode qui borde – à sa manière, bien sûr – sur le métal, avec beaucoup de guitares se joignant pour finir d’une manière puissante.

“White Sky” – Contra

Contra est pour beaucoup la suite de leur premier album, et ils ont peut-être raison car c’est un album cohérent avec le parcours du groupe. Cependant, Vampire Weekend donne des indices sur la façon dont il transformerait son son et sur le fait qu’ils s’appuieraient sur des synthétiseurs et des claviers pour mener à bien cette tâche.. “White Sky” est la chanson avec laquelle ils ouvrent presque toujours leurs concerts et maintenant on le comprend, car bien qu’il n’ait pas le pouvoir d’autres chansons sur sa discographie, il va petit à petit et n’accélère pas, il reste dans le même tempo et à sa manière il explose sans atteindre le chaos, où il est inévitable de ne pas fredonner avec Ezra Koenig.

Oxford Comma – Vampire Weekend

“Oxford Comma” était une autre des chansons dont le groupe est tombé amoureux en 2008 quand ils ont montré au monde leur premier album, la raison est très simple car c’est une chanson attachante. qui vous accroche dès la première phrase et avec le premier son du doux clavier. Ici, Ezra ne raconte pas une histoire en tant que telle – comme tout le monde le fait – mais nous capture plutôt avec des phrases énergiques qui proviennent d’idées différentes, avec lequel il joue et déconstruit la grammaire pour apporter une lettre qui n’a pas de sens pour beaucoup mais dans laquelle Vampire Weekend la laisse à libre interprétation, comme dans toute sa discographie.

Diane Young – Vampires modernes de la ville

Modern Vampires of the City est l’album avec lequel nous avons réalisé que le son du groupe pouvait transcender et évoluer sans perdre son essence et Cela a été très clair dans des singles comme “Diane Young”, une chanson amusante où Ezra et compagnie nous rappellent à quel point nos esprits peuvent être fragiles avec un rythme entraînant et dansant. Sans aucun doute, c’est une de ces chansons qui vous fait vous sentir bien et vous fait danser comme s’il n’y avait pas de lendemain rien qu’en écoutant les premières secondes.

“Step” – Vampires modernes de la ville

Si la nostalgie pouvait être une chanson dans la discographie de Vampire Weekend, nous choisirions de douter de “Step”. Dans cette chanson, le groupe raconte à sa manière comment les idéologies que nous adoptons et auxquelles nous croyons lorsque nous grandissons ne sont pas prises en compte par les générations précédentes. Il y a ceux qui disent qu’il parle d’un amour que le leader du groupe a chassé de plusieurs côtés, mais nous ne sommes pas ici pour parler du sens, mais comment Vampire Weekend parvient à sortir de sa zone de confort et à mettre de côté ces chansons pleines de guitares, pour nous montrer que ils pourraient faire de belles chansons avec d’autres éléments comme le clavier, le glockenspiel et même avec des chœurs qui sonnent comme les anges eux-mêmes. C’est la chanson idéale pour pleurer, petite astuce, hehe.

Cape Cod Kwassa Kwassa – Week-end Vampire

Dans ses débuts éponymes, Ezra Koenig nous a dit une chose très clairement, qu’il a une manipulation lyrique incroyable et le mélange parfaitement avec la phonétique pour les adapter à ses mélodies. Cela peut ressembler à un choro super étourdi, mais l’exemple parfait de ce dont nous parlons est Cape Cod Kwassa Kwassabien avec un jeu de mots assez ingénieux le groupe nous raconte une histoire qui parle de tout et en même temps de rien où il y a des références à Peter Gabriel, Louis Vuitton et même reggaeton – Oui, Ezra était en avance sur nous sur ce sujet -, avec un riff de guitare simple mais puissant. La magie de la chanson est que, pour ne rien vous compliquer et simplement profiter du son.

“Cousins” – Contra

Peut-être que nous tous ici nous souvenons de “Cousins” de la vidéo rapide où le batteur Chris Tomson apparaît avec une chemise des Chivas de Guadalajara, mais au-delà d’avoir beaucoup de données curieuses (comme celles qu’ils ont commencé à enregistrer quand ils étaient en tournée au Mexique), c’est l’une des chansons emblématiques du groupe. Le Vampire Weekend ne fait rien d’autre que de puiser dans les ressources qui les caractérisent tellement pour créer une chanson amusante sans tant de complications, où Ezra met certaines des rimes les plus exotiques que nous ayons jamais entendues.

“A-Punk” – Week-end Vampire

Cela pourrait être la chanson définitive de Vampire Weekend et probablement la chanson avec laquelle beaucoup ont rencontré le groupe de New York. En 2008, nous avons été étonnés de voir comment un groupe pouvait nous faire danser et retourner à l’adolescence avec une chanson qui est basée sur un riff de guitare assez simple mais qui inclut en même temps des éléments minimalistes et même des moments de calme pour que nous prenions tous une pause et sauter encore comme s’il n’y avait pas de lendemain. “A-Punk” pourrait représenter ce que beaucoup attendent d’Ezra et de sa compagnie, une de ces pistes qui a marqué toute une génération, le nie.

Mais dites-nous, quelle est selon vous la meilleure chanson de Vampire Weekend?