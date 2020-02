L’amour, sous toutes ses formes glorieuses – triomphant, passionné, fragile, sans contrepartie, tragique – est la muse de chaque artiste. Pour célébrer la Saint-Valentin, nous avons trié sur le volet certains des meilleurs chefs-d’œuvre de la musique romantique classique directement dans le cœur des compositeurs. Donc, que vous essayiez d’impressionner votre partenaire ou que vous planifiez un grand geste exagéré, explorez notre sélection de 10 des meilleurs morceaux de musique romantique classique qui feraient que Cupidon lui-même verse une larme.

Écoutez Romantic Love sur Spotify et faites défiler vers le bas pour explorer notre sélection de la meilleure musique romantique classique.

Meilleure musique romantique classique: Top 10 pièces pour la Saint-Valentin

10: Massenet: «Méditation» de Thaïs

À l’origine, ‘Méditation’ offrait un moment de réflexion calme et introspective lors d’un changement de scène dans l’opéra Thaïs de Massenet. Cependant, la musique est si douce, si entraînante qu’elle a fini par être appréciée comme une pièce de concert à part entière. Le solo de violon soyeux plonge et plonge, flottant au-dessus d’un accompagnement orchestral doux. Une section centrale plus passionnée, peut-être même angoissée, pointe vers un amour plus sombre et plus désespéré, préfigurant le malheur qui frappera les amoureux, Thaïs et Athanaël, dans le dernier acte de l’opéra.

9: Rachmaninov: Symphonie n ° 2, troisième mouvement

Un mouvement incroyablement riche et tendre niché au milieu d’une symphonie autrement dramatique et puissante. Rachmaninov affiche une passion sobre mais tangible dans ce mouvement magnifiquement discret. Des mélodies lyriques et expansives balayent l’auditeur dans une sensation chaleureuse et rêveuse, tandis que de légères poussées de dynamique donnent à la musique une qualité éthérée et heureuse. Fermez les yeux et fondez-vous dans l’un des meilleurs morceaux de musique romantique classique.

8: Beethoven: Concerto pour piano n ° 3, deuxième mouvement, «Largo»

Un nom synonyme de romantisme, BeethovenL’œuvre de l’œuvre est jonchée de belles pièces au toucher chaleureux, dont beaucoup seraient parfaitement placées sur une liste de lecture de la Saint-Valentin. Nous avons choisi le «Largo» de son troisième concerto pour piano. C’est la tendresse de la partie piano, qui oscille entre douceur et nostalgie, qui nous distingue de cette pièce. Bonne romance à l’ancienne – vous ne pouvez tout simplement pas vous tromper.

7: Puccini: «O Mio Babbino Caro» de Gianni Schicchi

Rien ne dit la romance tout comme l’opéra, quelque chose de maître de l’opéra italien, Puccini, ne le savait que trop bien. Puccini a bien sûr écrit de nombreuses mélodies émotionnelles pour les amoureux des étoiles, mais aucune n’est plus poignante que «O Mio Babbino Caro». Dans cet air profondément émouvant, l’un des meilleurs morceaux de la musique romantique classique, une soprano malade d’amour implore son père de l’aider à épouser l’homme qu’elle aime si désespérément. Son angoisse est réelle, animée avec des cordes brillantes, des acrobaties vocales de balayage et juste la bonne quantité d’harmonie douce-amère pour apporter une larme à vos yeux.

6: Wagner: «Liebestod» de Tristan Und Isolde

L’incarnation du romantisme allemand, WagnerLa musique est du feu pur – la passion des stéroïdes. Son opéra Tristan Und Isolde, l’un des meilleurs morceaux de musique romantique classique, est généralement intense et indulgent, se concentrant sur les thèmes de l’amour condamné et impossible. Ces thèmes sont tissés dans le tissu même de la musique: progressions harmoniques non résolues, phrases mélodiques inachevées et forces orchestrales sans entraves, créent et un sentiment sans fin de désir ardent et de désir insatiable. La finale de l’opéra de quatre heures, le «Liebestod» (littéralement traduit par «amour-mort») fait exactement cela et plus encore. Un raz-de-marée d’émotion.

5: Debussy: La Fille Aux Cheveux De Lin

Voici un joyau de DebussyVaste et magnifique œuvre de pièces pour piano solo: La Fille Aux Cheveux De Lin. La beauté de cette pièce réside dans son élégance simple: les mélodies délicates et lustrées brillent et dégringolent joyeusement les unes sur les autres, enveloppées par les harmonies douces et lumineuses émanant de l’accompagnement de l’accord étalé en dessous. Le sentiment libérateur d’apesanteur et de liberté d’esprit que Debussy atteint ici ressemble un peu à ce que devrait ressentir l’amour.

4: Mahler: Symphonie n ° 5, quatrième mouvement «Adagietto»

Il est largement admis que cette étonnante symphonie raconte l’histoire d’amour de Mahler avec sa future épouse, Alma: en effet, le quatrième mouvement est souvent appelé une lettre d’amour du compositeur à la muse. Somptueusement doux et brillant, l ‘«Adagietto» ressemble presque à un Mahler dans ses forces orchestrales considérablement réduites et son manque de pyrotechnie, avec seulement des cordes soul et une harpe douce. Dès les premières mesures, il est très clair pour l’auditeur que ce mouvement ne ressemble à aucune autre œuvre de Mahler: c’est son cœur.

3: Pärt: Spiegel Im Spiegel

Sensible, hypnotique, poignant. L’approche minimaliste d’Avro Pärt en matière de composition dans cette pièce bien connue dépouille les couches, laissant une émotion brute et fragile. Le violon solo (ou le violoncelle dans certains enregistrements) respire de façon instable, l’archet n’étant en contact qu’avec la corde, tandis que le piano circulaire crée une sensation de stase et de contentement complet. Ce n’est qu’à la note finale que vous réalisez que vous retenez votre souffle.

2: Rachmaninov: Concerto pour piano n ° 2, deuxième mouvement, «Adagio sostenuto»

Concerto pour piano n ° 2 de Rachmaninov est l’une des plus grandes œuvres du répertoire pour piano et l’un des meilleurs morceaux de musique romantique classique. Railleuse, émotionnelle et passionnée, il y a une raison pour laquelle le puissant deuxième concerto pour piano de Rachmaninov est la partition de choix pour l’industrie du cinéma, les romantiques nés et les pianistes qui veulent sérieusement impressionner. Le concerto pour piano sera familier à beaucoup de son utilisation proéminente dans le film Brief Encounter de 1945, réalisé par David Lean, avec Celia Johnson et Trevor Howard, réalisé par David Lean. Lean a employé le Concerto pour piano n ° 2 de Rachmaninov pour en dire plus sur leurs vrais sentiments qu’eux-mêmes.

1: Tchaikovsky: «Sugarplum Pas De Deux» de The Nutcracker

Tchaikovsky »la musique de son ballet classique Casse-Noisette est la quintessence de la romance musicale. Le casse-noisette est l’ultime histoire d’amour de conte de fées, et ce pas de deux exquis est dansé par la fée Sugar Plum et son prince. Le célèbre thème en cascade est d’abord présenté par les violoncelles, accompagnés d’arpèges de harpe magique, avant de se construire et de se construire lentement, tirant de plus en plus fort sur ces cordes cardiaques.

