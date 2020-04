Tory Lanez annonce trois nouveaux projets

Tory Lanez ne prend aucun jour de congé.

Deux semaines seulement après la sortie de son dernier album pour Interscope, le nouvel artiste indépendant est de retour. Lundi, il a annoncé trois projets, dont un album inspiré des années 80 et un effort acoustique, en plus d’un album espagnol.

“Je vous ai dit que je n’allais pas sortir aucune de mes meilleures musiques ou aucune de mes musiques les plus intemporelles avant que je ne sois pas d’accord et que je possédais tous mes maîtres, que je possédais toute ma merde, non?” Tory a dit à ses disciples. “Alors maintenant que je suis sorti, je possède tous mes maîtres, je possède toutes mes publications et tout, j’ai ces trois projets que je veux sortir.”

Il a dit à ses fans de commenter lequel ils voulaient qu’il laisse tomber en premier. Tous les trois sont des «projets courts» composés de 7 à 8 chansons. Il a décrit l’album acoustique comme «Ed Sheeran rencontre Adele rencontre des gens du capot», tandis que le projet des années 80 «sonne comme si j’ai sauté dans la machine à voyager dans le temps et suis allé directement dans les années 80». Il avait précédemment annoncé son album espagnol, intitulé El Agua.

Le New Toronto 3, le dernier album de Tory pour Interscope Records, est sorti le 10 avril et a fait ses débuts au n ° 2 sur le Billboard 200.

Selon Tory, le meilleur reste à venir. “Je voulais juste m’assurer de donner [the fans] ce qu’ils voulaient et ce à quoi ils pouvaient s’attendre, car je suis sur le point de revenir à beaucoup des sons classiques que j’avais et je suis sur le point de recommencer à sortir de la vraie musique », a-t-il déclaré à Apple Music. “Je viens de travailler avec un label, et je n’ai jamais voulu leur donner ma meilleure musique, donc je retiens ma meilleure musique depuis environ cinq ans.”

Il prévoit de commencer à sortir de nouvelles musiques après le 10 mai. Pendant ce temps, son émission populaire Quarantine Radio devrait revenir sur Instagram Live cette semaine.