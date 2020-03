Tournoi britannique et irlandais reprogrammé pour 2021

Les Who ont annoncé que la tournée au Royaume-Uni et en Irlande qu’ils reporté la semaine dernière aura maintenant lieu en mars 2021. Le groupe a publié un calendrier complet pour l’itinéraire de neuf dates, après que les dates de 2020 ont dû être retirées à la lumière de la crise croissante des coronavirus.

La séquence des spectacles de la tournée a été quelque peu modifiée: au lieu de commencer à la Manchester Arena, comme ils avaient l’intention de le faire cette semaine avec un concert du 16 mars, les nouvelles dates de The Who débuteront désormais à la 3 Arena de Dublin le 5 mars. 2021. L’exposition de Londres, à la SSE Arena de Wembley, aura lieu le 22 mars de l’année prochaine; le concert de Manchester sera le dernier de la tournée.

Les billets originaux pour les dates continueront d’être valides, et Roger Daltrey a commenté: “C’est peut-être la dernière fois que nous faisons une tournée de ce type, alors gardez ces billets, car les spectacles seront fantastiques.”

Le groupe avait également prévu de jouer au Royal Albert Hall de Londres le 28 mars, dans le cadre des spectacles Teenage Cancer Trust de cette année. Avec tous les autres spectacles de la semaine 2020 des concerts de collecte de fonds n’a pas encore été reprogrammé, mais sera annoncé par l’organisme de bienfaisance en temps opportun.

Le 25 février, Pete Townshend a participé au concert des étoiles organisé par Mick Fleetwood pour célébrer son ancien camarade de groupe Fleetwood Mac Peter Green. Townshend a joué la chanson du groupe ‘Station Man’, écrite par le défunt ancien membre de Mac Danny Kirwan, et parfois jouée en direct par Green.

Le calendrier complet de la tournée Who’s March 2021 est le suivant:

MARS 2021

5-3 Arena, Dublin

8 – M&S Bank Arena, Liverpool

10 – SSE Hydro, Glasgow

12 – Utilita Arena, Newcastle

17 – Resorts World Arena, Birmingham

22 – SSE Arena, Wembley

24 – Motorpoint Arena, Nottingham

27 – Motorpoint Arena, Cardiff

29 – Manchester Arena, Manchester

