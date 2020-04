Tout ce que tu as besoin de savoir

Début 2019, Apple Corps Ltd et WingNut Films Ltd ont annoncé une nouveau documentaire des Beatles, qui serait basé sur environ 55 heures de séquences studio inédites des sessions “Get Back” et Let It Be du groupe en 1969. Au cours des mois suivants, les fans des Beatles ont spéculé avec impatience sur le film, dirigé par le réalisateur oscarisé Sir Peter Jackson. Maintenant, plus d’un an plus tard, plus d’informations sont devenues disponibles. En attendant sa première (actuellement prévue pour une sortie en septembre 2020 via Disney), voici ce que nous savons jusqu’à présent sur The Beatles: Get Back.

Il a été réalisé avec la pleine coopération du groupe

Tous les deux Paul Mccartney et Ringo Starr ont chanté les louanges du film, John LennonLa veuve de Yoko Ono Lennon et George HarrisonLa veuve d’Olivia Harrison, a également offert son plein soutien au projet.

Ce sera l’expérience ultime de voler sur le mur

“C’est comme une machine à remonter le temps qui nous ramène à 1969, et nous pouvons nous asseoir en studio en regardant ces quatre amis faire de la bonne musique ensemble”, a déclaré Peter Jackson. Les images utilisées dans Get Back ont ​​été initialement tournées pour le documentaire de Michael Lindsay-Hogg de 1970, Let It Be, qui a capturé des moments intimes en studio pendant que le groupe répétait et enregistrait les chansons pour ce qui serait leur dernier album. La séquence, maintenant revisitée par Jackson sous un nouveau jour, est le seul matériau à noter qui documente les Beatles au travail en studio.

Il mettra en vedette la célèbre performance sur le toit dans son intégralité

Le 30 janvier 1970, les Beatles ont fait une surprise performance sur le toit de leur studio Savile Row. Bien que les images du plateau aient été bien documentées au fil des ans, elles n’ont jamais été montrées dans leur intégralité. Le film de Jackson comprendra l’intégralité de la performance de 42 minutes.

Vous pouvez vous attendre à entendre de la nouvelle musique

En plus des 55 heures de film, Jackson travaille également avec 140 heures d’enregistrements audio. Plusieurs des chansons sélectionnées au cours des sessions ont été incluses dans la compilation Anthology 3 de 1996, qui comprenait des extraits et des démos de «L’album blanc“, Abbey Road et que ce soit. Cependant, il y a beaucoup de musique qui n’a pas été officiellement publiée.

Ce sera également l’occasion d’observer le développement des membres du groupe en tant qu’artistes solo. Beaucoup de morceaux qui n’ont pas été enregistrés sur Let It Be ont été développés plus tard et inclus dans leurs albums solo, y compris le Teddy Boy écrit par Paul McCartney, qui est apparu sur son premier album solo de 1970, McCartneyet “Hear Me Lord” et “Isn’t It A Pity” de George Harrison, qui ont ensuite été publiés sur son album de 1970, Tout doit passer. John Lennon, quant à lui, peut être entendu travailler sur «Donne-moi de la vérité“Et” Oh My Love “, qui sont tous deux apparus sur 1971 Imaginer.

La vraie relation du groupe est révélée

Alors que le long métrage de Lindsay-Hogg offrait un regard en profondeur sur les sessions des Beatles, il a également révélé certains moments tendus en studio. À bien des égards, il documente un groupe au bord de l’éclatement. Get Back, en revanche, regarde les images dans leur ensemble et peint une image très différente du temps passé par le groupe. Dans une récente interview sur The Howard Stern Show, Paul McCartney a déclaré: «Nous nous amusons évidemment ensemble. Vous pouvez voir que nous nous respectons et que nous faisons de la musique ensemble, et c’est une joie de la voir se dérouler. “

Pendant ce temps, Starr se souvient: «Il y avait des heures et des heures de rire et de jouer de la musique… Il y avait beaucoup de joie, et je pense que Peter le montrera. Je pense que cette version sera beaucoup plus paisible et aimante, comme nous l’étions vraiment. »

“La réalité est très différente du mythe”, a révélé Jackson lui-même. “Après avoir examiné toutes les images et tous les enregistrements audio que Michael Lindsay-Hogg a tournés 18 mois avant leur rupture, il s’agit simplement d’un trésor historique incroyable. Bien sûr, il y a des moments de drame – mais aucun des désaccords auxquels ce projet est associé depuis longtemps. “

