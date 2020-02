“Tout doit passer”: le voyage spirituel de George Harrison

“Album classique” est un terme trop utilisé pour décrire les disques de l’âge d’or de la musique rock. La vérité est que l’album classique d’une personne est le disque oublié depuis longtemps, mais nous pensons que sans crainte de contradiction George HarrisonAll Things Must Pass est un album classique.

Il y a un vieil adage dans le monde de la musique qui parle du “troisième album difficile”, eh bien c’était le troisième album solo de George et il s’est avéré loin d’être difficile. Lors de sa sortie initiale, le 27 novembre 1970, sous forme de triple album, Ben Gerson de Rolling Stone décrivait le son comme «wagnérien, brucknerien, la musique des sommets des montagnes et de vastes horizons», et qui sommes-nous en désaccord?

La genèse de All Things Must Pass a commencé lorsque George a visité l’Amérique en novembre 1968 et a établi son amitié durable avec Bob Dylan, tout en restant à Woodstock. Cela a coïncidé avec une époque où la production de compositions de George était en hausse et devenait de plus en plus sûre d’elle, et pas seulement pour les Beatles. Au début de 1969, il a co-écrit ‘Badge’ avec Eric Clapton pour l’album Cream’s Goodbye.

Une influence Americana

La participation de George à Billy Preston et Doris Troy qui avait tous deux été signé sur les disques Apple en 1969, ainsi que son arrivée à Delaney et Bonnie en tournée – une tournée qui comprenait Eric Clapton, Leon Russell, Dave Mason, Bobby Whitlock, Carl Radle et Jim Gordon – tous ont commencé à influencer l’écriture de chansons de George, avec des éléments de gospel et le genre de musique que nous sommes venus à appeler «Americana» devenant de plus en plus répandue.

Le voyage spirituel de George l’a attiré vers le mouvement Hare Krishna, qui deviendrait également une autre pièce vitale du puzzle du son qui compose All Things Must Pass. À l’occasion du 26e anniversaire de George, le 25 février 1969, il a enregistré une démo de «All Things Must Pass», ainsi que «Old Brown Shoe» et «Something». Les deux dernières chansons ont été enregistrées par les Beatles, mais pour une raison quelconque, «All Things Must Pass» ne l’était pas. George avait basé cette belle chanson sur une traduction d’une partie du chapitre 23 du Tao Te Ching, «Tout passe, Un lever de soleil ne dure pas toute la matinée. Tout passe, un éclat de nuage ne dure pas toute la journée. » Un mois plus tôt, George avait également fait une démo d’une autre chanson qui est l’une des pistes les plus remarquables de All Things Must Pass, mais ‘Isn’t It A Pity’ n’a pas non plus réussi à faire la coupe d’un album des Beatles.

Collaborateurs influents

Au début des années 1970, George joua au producteur Phil Spector des démos de chansons qu’il avait écrites. Certains d’entre eux remontent à 1966, notamment “ N’est-ce pas dommage ” et “ Art de mourir ” et il avait écrit “ Je t’aurais n’importe quand ” avec Bob Dylan lors de son séjour à Woodstock fin 1968 . George avait essayé d’intéresser les autres Beatles à «All Things Must Pass», «Hear Me Lord» et à la belle, «Let It Down», lors des répétitions de l’album Get Back, mais, heureusement, ils n’ont pas vu les en tant que «chansons des Beatles». “Wah-Wah” et “Run of the Mill” datent tous les deux du début de 1969, tandis que “What Is Life” est venu à George alors qu’il travaillait avec Billy Preston sur son album, That’s the Way God Planned It for Apple Records. “Behind That Locked Door” a été écrit à l’été 1969, juste avant la représentation de Dylan au Festival de l’île de Wight. George a commencé à écrire l’épopée «My Sweet Lord» à Copenhague lors d’une tournée avec Delaney et Bonnie à la fin de 1969.

C’est pendant la tournée que Delaney Bramlett a demandé à George de jouer de la guitare slide, selon George, “[Delaney] m’a donné une diapositive de goulot d’étranglement et m’a demandé de jouer une ligne que Dave Mason avait joué sur le [‘Coming Home’] record”; Dave Mason avait récemment quitté la tournée. «I Dig Love» de George s’est avéré être une première expérience avec la guitare slide et le son que George est venu faire sien.

D’autres chansons de All Things Must Pass ont été écrites dans la première moitié de 1970, dont ‘Awaiting on You All’, ‘Ballad of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)’, un hommage au propriétaire original de la maison de George, Friar Park et “Méfiez-vous des ténèbres”. Peu avant le début des sessions pour son album, George était à une session d’enregistrement de Dylan à New York, où il a entendu “ If Not for You ”, et à son tour, George a été inspiré pour écrire le Dylanesque, “ Apple Scruffs ” comme Toutes les sessions Things Must Pass se terminaient. «Apple Scruffs» est un hommage aux filles qui traînaient devant les bureaux d’Apple Corps ou les studios d’Abbey Road dans l’espoir de rencontrer un Beatle.

L’enregistrement de l’album a commencé à la fin du mois de mai 1970 et la frustration de George était telle qu’il ne pouvait pas mettre ses chansons sur les albums des Beatles qu’il n’est pas surprenant qu’il y en ait tellement sur All Things Must Pass. Le troisième LP inclus dans le triple album original s’intitule Apple Jam et quatre des cinq titres – «Out of the Blue», «Plug Me In», «I Remember Jeep» et «Thanks for the Pepperoni» – sont des jams instrumentaux dans le studio.

Selon George “Pour les confitures, je ne voulais pas simplement lancer [them] dans le placard, et pourtant en même temps ça ne faisait pas partie du record; c’est pourquoi je l’ai mis sur une étiquette séparée pour aller dans le paquet comme une sorte de bonus. ” Le cinquième morceau, ‘It’s Johnny’s Birthday’ était un cadeau pour le 30e de Lennon et est chanté au rythme de ‘Congratulations’ de Cliff Richard.

Créer un son énorme

Le son de All Things Must Pass est si énorme qu’il est parfois difficile de savoir qui apparaît sur quelle piste. Mis à part les musiciens déjà mentionnés, il y a, Ringo Starr, Billy Preston et le bassiste allemand Klaus Voormann, qui a également réalisé les illustrations de la couverture de l’album The Beatles’s Revolver, ainsi que des membres du groupe Apple, Mauvais doigt, sur les guitares acoustiques, qui aident tous à créer le mur de l’effet sonore. Sur les claviers, il y a Bobby Whitlock et Gary Wright, qui avait été membre de Spooky Tooth et plus tard dans les années 1970, ont eu de grands succès en solo en Amérique; d’autres claviéristes inclus, Tony Ashton et John Barham qui ont tous deux joué sur Wonderwall Music.

Les batteurs sont l’avenir Oui homme, et membre du Plastic Ono Band, Alan White, Phil Collins, dans ses jours pré-Genesis joue des congas et Ginger Baker joue sur la confiture, “I Remember Jeep”. Parmi les autres musiciens, il y avait Pete Drake, joueur d’acier à pédales de Nashville, et Gary Brooker de Procol Harum.

Eric Clapton, Bobby Whitlock, Jim Gordon et Carl Radle ont joué au Lyceum de Londres dans le Strand le dimanche 14 juin 1970 et ont décidé, peu avant de monter sur scène, de se faire appeler, Derek et les dominos. Plus tôt dans la journée, ils étaient à Abbey Road pour une session All Things Must Pass quand ils ont coupé ‘Tell The Truth’ qui est devenu le premier single de Derek et The Dominos en septembre 1970. La face B de leur single était ‘Roll It’ Over ‘, enregistré lors d’une autre session All Things Must Pass le 25 juin, avec notamment George, ainsi que Dave Mason de Circulation à la guitare et au chant.

À l’origine, George avait pensé qu’il ne faudrait que deux mois pour enregistrer l’album, mais à la fin, les sessions ont duré cinq mois et ne se sont terminées que fin octobre. La mère de George était malade d’un cancer pendant l’enregistrement et cela l’a obligé à se rendre fréquemment à Liverpool pour la voir; La mère de George est décédée en juillet 1970.

En tant que producteur, Phil Spector s’est révélé peu fiable, ce qui a amené George à faire lui-même une grande partie du travail de production. Le mixage final du disque a commencé fin octobre à New York avec Phil Spector. George n’était pas entièrement satisfait de ce que Spector a fait, mais rien ne peut ôter l’éclat de ce disque. Tom Wilkes a conçu la boîte pour contenir les trois LP et Barry Feinstein a pris les photos emblématiques de George et des quatre nains de jardin sur les pelouses devant Friar Park.

Des publics captivés partout

Lorsque l’enregistrement a commencé, sa sortie était prévue en octobre, mais les retards ont fait qu’il est sorti en Amérique le 27 novembre 1970 – trois jours plus tard au Royaume-Uni. C’était le premier triple album d’un seul artiste et un public captivé partout, entrant dans le palmarès des albums Billboard le 19 décembre, passant sept semaines au n ° 1 américain, à commencer par le premier palmarès de 1971. Sept jours plus tard, le Le lendemain de Noël, il est entré dans les charts britanniques, se classant n ° 4 sur les listes «officielles», bien qu’il ait dépassé le graphique du NME pendant sept semaines. Le premier single de l’album était «My Sweet Lord», qui était en tête de liste des best-sellers des deux côtés de l’Atlantique.

Au fil du temps, les fans adorent encore plus ce disque incroyable. C’est le genre d’album qui en dit long sur ce qui a rendu la musique si vitale que les années 1960 sont devenues les années 1970. Il est plein de superbes chansons avec des paroles qui non seulement signifiaient quelque chose à l’époque, et qui résonnent encore aujourd’hui. Alors que les prochaines décennies vont et viennent et que les nouvelles générations de mélomanes regardent en arrière, c’est le genre de disque qui prendra un statut presque mythique. C’est une chose de pouvoir lire sur sa fabrication, c’est une autre chose de lui permettre de vous envelopper, de vous caresser et de vous faire sentir que le monde est un meilleur endroit où vivre après l’avoir écouté.

All Things Must Pass est le high spirituel de George, vraiment un classique et incontestablement l’un des plus grands albums jamais réalisés… triple, double ou single.

