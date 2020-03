Tout le monde le faisait, mais les canneberges l’ont mieux fait

Dans le schéma des choses avant Internet, un premier album a traditionnellement bâti la réputation d’un groupe grâce à des critiques élogieuses et a conduit à un succès commercial un peu plus loin. Pourtant, dans Les canneberges’Cas, leur début resplendissant, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We ?, a inversé la tendance lorsqu’elle a atteint le sommet des palmarès britanniques, a dépassé les cinq millions d’exemplaires aux États-Unis et a transformé le modeste quatuor irlandais en superstars de bonne foi.

Les statistiques ne mentent pas, mais elles ne racontent pas l’histoire non plus. La montée en puissance des Canneberges a nécessité de la patience et du courage. Formés en 1989 par les frères bassiste et guitariste Mike et Noel Horgan, le batteur Fergal Lawlor et le chanteur Niall Quinn, ils étaient initialement une entreprise indie-pop excentrique, The Cranberry Saw Us, jusqu’à feu Dolores O’Riordan a remplacé Quinn et la tenue basée à Limerick a adopté le manteau plus convivial de The Cranberries, 12 mois plus tard.

Le groupe a fait ses premiers pas quand une cassette de démonstration embryonnaire contenant les premières versions des futurs succès de signature “Linger” et “Dreams” a suscité un intérêt soutenu de la part des maisons de disques basées au Royaume-Uni. Vient ensuite un premier EP discret et auto-publié, Uncertain, en 1991, mais O’Riordan et la société attirent une plus grande attention grâce à des sessions de radio bien reçues pour le Dave Fanning Show de Dublin basé à 2FM et pour John Peel de BBC Radio 1 la Grande-Bretagne.

Avec le patron de Rough Trade Records, Geoff Travis, qui prend en charge les fonctions de direction et un accord avec Island Records dans le sac, The Cranberries s’est associé au producteur Stephen Street (The Smiths, Blur, The Psychedelic Furs) pour enregistrer leur premier album en 1992.

Le disque avec lequel ils ont émergé a montré que le quatuor Limerick était sur quelque chose de spécial. Malgré son titre sardonique, Tout le monde le fait, alors pourquoi pas nous? avait peu de choses en commun avec les tenues alt.rock ou proto-britpop américaines en vogue au moment de sa sortie, le 12 mars 1993. Au lieu de cela, Everybody Else Is Doing It… proposait une pop éthérée singulière qui renvoyait à l’indie vintage de The Smiths or The Sundays, avec ses points culminants attrayants “ I Still Do ”, “ Waltzing Back ”, la ballade élégiaque “ I Will Always ” et la séduisante “ Put Me Down ” dominée par des accords insaisissables et sonnants et les accords obsédants et acrobatiques d’O’Riordan voix.

Everybody Else Is Doing It… a obtenu sa juste part d’éloges à sa sortie, avec les magazines lourds Rolling Stone et Q qui lui ont tous deux attribué quatre étoiles, et le Mario Munoz du Los Angeles Times reprenant les chansons folkloriques à saveur celtique teintées de sensibilité gospel. »Et commentant astucieusement que« la voix saisissante de Dolores O’Riordan est l’instrument moteur de ce début magnifiquement discret ».

Island a judicieusement choisi les deux sommets artistiques du disque, les “Dreams” à combustion lente et le “Linger” séduisant, comme la bande-annonce de l’album, mais malgré les avis critiques favorables, aucun n’a pris feu la première fois. Cependant, après que The Cranberries ait entamé une longue tournée avec Suede, ils ont attiré l’attention de MTV, qui a dûment accordé aux vidéos “Dreams” et “Linger” une rotation importante.

En conséquence, les singles et leur album parent ont connu une deuxième vie remarquable, avec ‘Linger’ et ‘Dreams’ qui ont tous deux atteint un sommet dans le Top 30 britannique au cours du premier semestre de 1994, et Everybody Else Is Doing It… non seulement rentrant dans le mais en haut du palmarès des albums britanniques au début de l’été 1994. Ce n’est plus un outsider, le profil de The Cranberries a été rehaussé par une machine à sous très réussie lors d’une tournée de retour en faisant revenir les superstars des années 80 Duran Duran. Avec Everybody Else Is Doing It… en route vers un succès multi-platine bien mérité, le groupe a jeté son dévolu sur la stratosphère avec son deuxième album, No Need To Argue.

