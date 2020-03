Tout sauf la fille annonce une réédition de vinyle Temperamental

Everything But the Girl – le duo pop anglais de Tracey Thorn et Ben Watt – a annoncé la réédition en vinyle de leur dernier album studio, Temperamental en 1999. Le LP sera pressé à deux LP de 180 grammes, arrivant le 8 mai via Buzzin ’Fly / Chrysalis. La réédition comprend un mastering à mi-vitesse par Miles Showell aux studios Abbey Road. Découvrez un teaser pour la réédition ci-dessous.

Temperamental a été enregistré en 1998 et la majorité des pistes ont été posées au domicile de Thorn et Watt. “C’était sur la réflexion, un album difficile à faire”, explique Watt à propos de l’album dans un communiqué de presse. Il poursuit: «Avec la naissance récente de nos jumelles en 1998, je me suis retrouvé à construire une grande partie de l’album de manière isolée, Tracey étant inévitablement plus préoccupée par la vie de famille. C’était beaucoup moins collaboratif qu’il aurait dû l’être. Je suppose que nous nous déplacions simplement dans différents espaces mentaux la plupart du temps. »

L’année dernière, EBTG a sorti une réédition de leur album de 1994 Amplified Heart. La réédition a marqué la première fois que cet album a été pressé sur vinyle.

