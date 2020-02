Toutes les chansons interprétées par JLo & Shakira

Jennifer Lopez et Shakira se sont amusées avec un spectacle de mi-temps stellaire au Super Bowl LIV, et sans aucun doute, les morceaux à succès qu’ils ont exécutés sont coincés dans pas mal de têtes de téléspectateurs.

Pour aider ces nouveaux fans à apprécier la musique de Shakira et J.Lo, voici les chansons qu’ils ont chantées pendant l’entracte.

La performance s’est ouverte sur une interprétation rapide de l’Empire de Shakira, avec des danses de classe mondiale d’une équipe bien coordonnée (qui étaient vêtues de robes rouges assorties).

Ensuite, Shakira a obtenu de l’aide sur le micro alors qu’elle interprétait «Chantaje» avec un nouveau groupe de danseurs.

D’autres danseurs, des feux d’artifice, une scène aux couleurs changeantes et un peu de surf de foule ont suivi alors que Shakira chantait son célèbre «Hips Don’t Lie».

Ensuite, J-Lo, vêtu de noir, est monté sur scène avec de nouveaux danseurs et a sauté directement dans “Jenny from the Block”. Les danseurs et les effets spéciaux ont accéléré le rythme en remplaçant ce morceau par “Ain’t It Funny”.

Plus de danseurs encore, ainsi qu’un poteau sur le devant de la scène, ont ébloui les yeux lorsque J.Lo est passé à “Waiting for Tonight”. J.Lo a montré son équilibre en se tenant sur les épaules de ses danseurs, et J Balvin lui a ensuite donné un main avec “Mi Gente.”

Après cela, J.Lo, la tenue ayant changé pour correspondre aux lumières, a dansé sur “On the Floor”.

Shakira (également dans de nouveaux vêtements) a pris la batterie et J.Lo a continué au chant, alors qu’un certain nombre de jeunes danseurs et chanteurs talentueux ont aidé avec «Let’s Get Loud».

“Waka Waka” est venu ensuite, et J.Lo et Shakira ont clôturé le spectacle avec un morceau de “Let’s Get Loud” de J.Lo avant que des feux d’artifice n’éclatent sur le bien nommé Hard Rock Stadium.

Vous pouvez consulter les performances complètes à la mi-temps ici.