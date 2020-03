Toutes les femmes célibataires: hymnes de l’indépendance

“Vous penseriez que les gens auraient eu assez de bêtises chansons d’amour,” a chanté Paul Mccartney et il semblerait que certaines musiciennes seraient d’accord. Pour chaque chanson de la torche, hymne et ballade romantique, les artistes féminines ont également affirmé leur indépendance à travers des paroles stimulantes. Qu’il s’agisse de contester les contraintes des stéréotypes de genre, de mauvaises relations ou de l’industrie de la musique elle-même, ces hymnes stimulants ont fait de la politique personnelle et transcendent tous les genres et toutes les époques. Du mouvement de libération des femmes dans les années 60 aux premières femelles punks dans les années 70 et, plus tard, les émeutes des années 90 et au-delà, chaque époque a apporté une voix singulière. Mais bien que le style et le son varient, le message sous-jacent reste le même.

Certains genres ont ouvert le terrain de jeu plus que d’autres. Lorsque la tradition de l’auteur-compositeur-interprète s’est épanouie dans les années 70, elle a permis à un grand nombre de femmes de se faire un nom en interprétant leur propre matériel. Une décennie plus tard, le punk ouvrirait les portes à des groupes féminins qui n’avait plus à se contenter d’être un joli porte-parole pour le travail des autres. Maintenant que la musique pop moderne prend le relais féministe, nous regardons en arrière toutes les femmes pionnières qui étaient en avance sur leur temps.

Lesley Gore: ‘You Don’t Own Me’ (extrait de Lesley Gore Sings Of Mixed-Up Hearts, 1963)

À une époque où les chanteuses étaient souvent considérées comme des marionnettes interchangeables chargées de chanter des chansons écrites par des hommes, et d’un point de vue masculin, le single de Lesley Gore en 1963 était cette chose rare: un hymne féministe – et un écrit par un duo masculin pour démarrer .

Parfaitement synchronisé pour coïncider avec la deuxième vague du féminisme, «You Don’t Own Me» a mis de côté l’amant masculin de Gore, refusant de devenir l’un de ses «nombreux jouets» exposés, tout en portant un courant sous-jacent de la libération sexuelle qui allait bientôt exploser à travers le monde. Quincy Jones a tourné une production magistrale qui améliore la voix obsédante de Gore, la rendant plus sage que ses 17 ans.

Depuis lors, la chanson a été reprise par tout le monde de Joan Jett à Dusty Springfield, bien que la version de Gore reste la référence. Sa performance magistrale au TAMI Show, filmée en 1964, a plus que égalé les tours de Les garçons de la plage et Les pierres qui roulent, même s’ils étaient plus avancés dans le projet de loi.

Nina Simone: «Ain’t Got No, I Got Life» (extrait de «Nuff Said, 1968)

Un militant des droits civiques et un guerrier pour l’indépendance, presque toutes les chansons qui Nina simone chanté était politiquement accusé de politique personnelle ou sociale. Après avoir étudié à la Juilliard School of Music historique, Simone a été choquée de se voir refuser une bourse au célèbre Cutis Institute Of Music de Philadelphie, un rejet qui, selon elle, était toujours basé sur sa race plutôt que sur ses talents. Qu’elle ait abordé des airs de spectacle, du jazz, de la soul ou de la musique classique, sa carrière ultérieure peut être considérée comme une grande réfutation de cette décision.

Simone a enregistré de nombreux hymnes, à la fois pour sa race et son sexe, mais «Ain’t Got No, I Got Life», l’a amenée à un public plus jeune à la fin des années 60 et est l’une de ses plus grandes expressions de l’indépendance. «J’ai mes cheveux / ma tête / mon cerveau / mes oreilles», chante-t-elle, ajoutant la bouche, le sourire, la langue, le menton, le cou et les seins à la liste – et le cœur, l’âme, le dos et le sexe aussi. Mais, plus important encore, elle avait sa liberté et une vie qui lui était propre.

Presque tout dans cette liste est chargé: Simone avait son dos quand personne d’autre ne l’a fait; ses «seins» et son sexe font partie de sa constitution génétique; son cerveau, ses oreilles et sa bouche font d’elle la femme qu’elle était: une voix intrépide impossible à dominer et engagée à prendre position.

Helen Reddy: ‘I Am Woman’ (extrait de I Am Woman, 1972)

Ne vous laissez pas induire en erreur par l’ambiance country décontractée de la mélodie de Helen Reddy – l’écorce de “I Am Woman” est plus grosse que sa morsure. Initialement enregistrée pour son album de 1971, Je ne sais pas comment l’aimer, la fortune de la chanson a connu une reprise lorsqu’elle a été utilisée dans le générique d’ouverture du film Stand Up And Be Counted. Un réenregistrement (et une deuxième apparition sur l’album I Am Woman de 1972) a amené la chanson à un nouveau public et au sommet des palmarès, et a fait de Reddy une icône de l’autonomisation des femmes dans les années 70.

Et à juste titre. Comme l’a rappelé l’Australian-American Reddy dans le Sunday Magazine d’Australie, au moment de l’écriture de la chanson, elle “ne trouvait aucune chanson qui disait ce que je pensais être une femme”. S’inspirant des membres féminins de la famille qui avaient vécu la dépression et les deux guerres mondiales et souffert aux mains de maris violents, elle a écrit la chanson par nécessité, plutôt que par désir de devenir auteur-compositeur.

L’un des premiers d’une chaîne d’hymnes tels que «I Will Survive» et d’innombrables autres après lui, «I Am Woman» a fièrement tracé une ligne dans le bon sens. Vous pensez qu’il a perdu sa puissance? Katy Perry“Roar” a fait écho aux sentiments de Reddy plus de quatre décennies plus tard, ce qui n’est pas une mince approbation.

Joni Mitchell: «Coyote» (de Hejira, 1976)

Joni était une présence éphémère sur Rolling Thunder Revue de Bob Dylan de 1975, mais son expérience avec la troupe a conduit à l’une de ses chansons les plus durables. Revisitant une aventure qu’elle a eue avec l’acteur et dramaturge Sam Shephard, qui a documenté la tournée dans son Rolling Thunder Logbook, «Hejira» est à la fois un souvenir chaleureux et une déclaration d’indépendance.

Dans un monde rock dominé par les hommes, Mitchell était une présence rare: non seulement l’égale – en fait, souvent meilleure que – de ses pairs masculins, mais en fait reconnue comme telle par eux. Donc, quand elle est impliquée dans un rendez-vous galant avec Shephard, il n’y a pas à faire semblant du côté de Joni: elle aime le tourbillon, mais sait, en fin de compte, qu’elle recommencera à suivre son propre chemin, plutôt que de se raccrocher à quelqu’un d’autre. «Pas de regrets, coyote», chante-t-elle. “Vous venez de ramasser un hitcher / Un prisonnier des lignes blanches sur l’autoroute.”

L’équilibre, le riche sentiment de soi et l’engagement inébranlable envers sa propre vision – toutes ces qualités ont influencé les musiciens, hommes et femmes au cours des décennies, bien qu’ils trouvent peut-être leur meilleur homologue moderne dans Laura Marling, dont “ I Was An Eagle ‘puise dans la même source que’ Coyote ‘et fait ressortir le sens résolu de soi de Marling.

Chaka Khan: «Je suis chaque femme» (de Chaka, 1978)

Avec les talents de compositeur d’Ashford & Simpson, la production nous d’Arif Mardin et Chaka Khan dans sa pompe avec Rufus, il n’y avait aucun moyen que le premier single solo de la chanteuse puisse échouer. En tête des charts R&B américains avec facilité et niché juste à l’extérieur du Top 10 du Royaume-Uni, «I’m Every Woman» était un hymne féministe immédiat avec une production cristalline et un message indubitable conçu sur mesure pour les femmes autonomes.

Quatre décennies plus tard, la chanson s’est révélée aussi intemporelle que Chaka elle-même. Whitney Houston l’a couvert pour The Bodyguard en 1992, aidant à éclairer le papier tactile du mouvement Girl Power des années 90 (et à réintroduire le thème de l’autonomisation pour une génération prête à embrasser Spice Girls). Kahn était de retour en forme lorsqu’elle l’a interprétée avec le producteur de la version de Houston, David Foster, au début des années 2010, avec le guitariste original de Rufus Tony Maiden et la chanteuse star montante Judith Hill, transmettant ainsi la chanson de génération en génération. (In a neat Twist, le premier album de Hill en 2015, Back In Time, a été produit par Prince, dont ‘I Feel For You’ a donné à Kahn son premier UK UK No.1 en 1984.)

The Slits: ‘Typical Girls’ (de Cut, 1979)

L’un des thèmes récurrents dans toute cette musique est le rejet de ce qui est commercialisé comme «féminin», et personne ne vaut mieux que de mettre le doigt sur des idéaux préemballés qu’un tas de punks. Après être tombée sur le terme dans un livre de sociologie, la question du guitariste Viv Albertine sur «qui a inventé la fille typique» a aidé à créer la chanson la plus célèbre de la troupe punk entièrement féminine The Slits. La chanson embrouille tous les clichés de l’adolescence féminine, que ce soit en les qualifiant de consommateurs sensibles et émotionnels, ou de consommateurs insécurisés qui se mettent aveuglément en ligne.

Hors de leur premier album de 1979, Couper“Typiquement les filles” a été saluée comme l’une des versions les plus marquantes de l’ère post-punk, mais The Slits n’a brillé que très peu de temps. Connu pour ses actes live sauvages, le charme du groupe résidait dans leur nature combative et spontanée. Comme la bassiste de Slits, Tessa Pollitt, décrit leur approche créative: «C’était juste une musique féminine instinctive. Nous n’essayions pas de jouer comme des hommes. Nous étions juste nous-mêmes ». John Peel les appelait «l’essence même du punk» et pourtant ils ne manquaient pas de détracteurs. Avec l’accent allemand sardonique du chanteur Ari Up et leur style lâche et punk-reggae, le style naturaliste de The Slits a été adopté par d’autres pendant des décennies.

Grace Jones: «Private Life» (d’après Warm Leatherette, 1980)

Le dédain avec lequel Grace Jones chante cette coupe hors du commun de son album Warm Leatherette qui dit tout: quels que soient les drames relationnels que le sujet de la chanson traverse, elle n’en veut pas. Il pourrait penser qu’il l’utilise pour un chantage émotionnel, mais la voix impartiale de Jones montre trop clairement qui a vraiment le dessus dans cette situation.

La version de Jones de “Private Life” est sortie en single en juin 1980, juste cinq mois après l’original de The Pretenders, bien que la chanteuse de Pretenders Chrissie Hynde, qui a écrit la chanson, ait immédiatement cédé la propriété à Jones. “Quand j’ai entendu la version de Grace pour la première fois, je me suis dit, maintenant c’est comme ça que ça devrait sonner!” Hynde s’est souvenu plus tard, ajoutant: “En fait, c’était l’un des points forts de ma carrière.”

Après avoir débuté dans la scène disco à la fin des années 70, Jones a dirigé la nouvelle décennie avec son mélange de reggae et de new wave dubby, tandis que son look androgyne et son attitude irréfléchie en ont fait une icône, inspirant une génération de femmes à prendre ce qui leur appartient. et ne vous en excusez pas.

Pat Benatar: «Frappez-moi avec votre meilleur coup» (extrait de Crimes Of Passion, 1980)

L’allusion à la violence dans le titre de la chanson et dans son album parent n’est pas un hasard: Benatar sortait en train de se battre, et bien que ses paroles soient ostensiblement provocantes face au chagrin, il est difficile de ne pas entendre dans la chanson un reproche à des partenaires abusifs: “Eh bien, tu es un vrai cookie dur”, chante-t-elle d’un homme qui “ne se bat pas juste”, un réprimand ricanant tracé dans sa voix.

Le statut de la chanson en tant qu’hymne rock a été assuré lorsqu’elle a été vendue à plus d’un million d’exemplaires aux États-Unis, mais ‘Hit Me With Your Best Shot’ a également connu une vie après la mort que peu de gens auraient pu prédire. Souvent entendu être chanté dans les tribunes lors d’événements sportifs, il est également apparu dans des jeux informatiques et a été échantillonné par Eminem (pour une chanson inédite du même nom), devenant un classique qui non seulement couvre les genres et les groupes d’âge, mais qui a également transcendé le genre.

Diana Ross: ‘It’s My Turn’ (extrait de To Love Again, 1981)

Si quelqu’un pensait que Mme Ross avait déjà eu son tour avec The Supremes – puis en tant qu’artiste solo tout au long des années 70 – elle n’était pas encore prête à abandonner les projecteurs. Créée pour le film du même nom et sortie en single en 1980, la performance émotive de Ross est à la fois un pas de plus sous les projecteurs pour revendiquer une autre décennie comme l’une des femmes les plus vendues au monde, et une confirmation sincère du voyage qu’elle a pris pour y arriver.

Presque un “ My Way ” d’une chanteuse dont la carrière a commencé dans l’un des plus grands groupes de filles de la planète, “ It’s My Turn ” ne me vient peut-être pas à l’esprit aussi immédiatement que d’autres hymnes, mais il résume ce moment où une star en l’attente obtient enfin son dû. Bien que digne d’être redécouvert par un public plus jeune, peut-être que la raison pour laquelle aucune star plus jeune ne s’est proposée pour couvrir la chanson ces dernières années est pour la raison très simple qu’ils ne font plus de Diana Ross.

Lucinda Williams: ‘Changed The Locks’ (extrait de Lucinda Williams, 1988)

Malheur à l’homme qui croise Lucinda Williams. Initialement sorti sur son troisième album éponyme de 1988, ‘Changed The Locks’ est une rockeuse country aux allures de barn avec une attitude punk. Dans les performances en direct, Williams canalise la gloire Neil Young Et Crazy Horse à son meilleur pour des interprétations dégoulinantes de dédain alors qu’elle déchaîne une litanie d’actions prises pour s’assurer qu’un ancien amant ne puisse plus la déranger.

La musique country ne manque généralement pas d’attitude, mais ce baiser frappe juste dans le baiser, Williams bannit non seulement sa cible de sa maison, mais redirige également le train qui traverse la ville – l’enfer, changeant le nom de la ville elle-même . Cela reste un point culminant de sa carrière et l’a marquée comme sa propre femme de bout en bout.

Le terme “alt.country” n’avait même pas été inventé lorsque cette chanson est sortie, mais “Changed The Locks” a indiqué la voie vers le sous-genre émergent, qui a revitalisé une musique souvent négligée par un public plus jeune. Le cachet cool des derniers jours du pays peut être directement retracé dans cet hymne brûlant des ponts.

Salt-N-Pepa: «Aucune de vos affaires» (de Very Necessary, 1993)

Pour ceux qui critiquent l’attitude du rap à la fin des années 80 et au début des années 90 envers les femmes, vous pouvez simplement les orienter vers le hit et le clip de Salt-N-Pepa, le clip de «None Of Your Business». Après avoir percé sur la scène avec d’autres singles sexuellement francs «Push It» et «Let’s Talk About Sex», Cheryl «Salt» James, Sandi «Pepa» Denton et DJ Deidra «Spinderella» Roper ont retourné le script sur le hip-hop dominé par les hommes. braggadocio et a offert sa propre réponse à «My Perogative» de Bobby Brown. Une réplique à ces critiques qui les ont qualifiées de «trop sexy» et candides, cela pose la question: «Quel est le problème avec votre vie / Pourquoi faut-il jouer avec la mienne?»

En tant que l’une des premières (et les plus réussies) équipes de rap féminines du jeu, Salt-N-Pepa a livré des missives sexuellement positives qui abordaient des sujets tabous et en parlaient de manière réelle et avec une ligne de basse infectieuse. Mis à part les réponses saisissantes de perles, le succès a même valu au groupe une victoire aux Grammy, signalant l’acceptation du grand public. Une partie de l’attrait de Salt-N-Pepa est l’attitude insouciante apparente qu’ils incarnent dans leurs paroles et leurs performances, comme si vous écoutiez juste sur un coup de voûte.

PJ Harvey: «Man-Size» (extrait de Rid Of Me, 1993)

Peu de musiciens ont abordé la politique de genre aussi directement que Polly Jean Harvey. La rockeuse provocante britannique qui a pris d’assaut les années 90 a tracé un chemin de guerre sur son deuxième album Rid Of Me, avec une précision post-punk et des paroles viscérales. En clin d’œil aux clichés de l’hyper-masculinité, «la taille de l’homme» fait non seulement allusion à une certaine vanité de taille, mais subvertit également la dynamique traditionnelle du pouvoir de genre

Tout au long de la chanson, Harvey se fait passer pour un homme et laisse littéralement «tout traîner», et à la fin, elle brûle la féminité restante. Alors que Rodgers et Hammerstein ont demandé à Nellie Forbush de «laver cet homme directement dans mes cheveux», PJ Harvey arrose la sienne d’essence. Avec le tout aussi fanfaronné «50 Ft Queenie», «Man-Size» était le single de l’album, bien qu’il soit venu après la version orchestrale de la chanson dans le tracklisting. Soutenu par un ensemble de cordes moderne, il sonnait comme une musique de chambre perturbée ou la bande sonore d’un feu de joie féministe imaginaire.

S’il y avait une bataille des sexes, PJ Harvey était déterminé à gagner la guerre, malgré sa politique personnelle. Content de laisser la musique parler d’elle-même plutôt que de s’aligner publiquement sur un label, des chansons comme «Man-Size» et «Dress» parlent de la condition féminine sans parler de relations amoureuses.

Jill Scott: «One is the Magic #» (extrait de Who Is Jill Scott? Words And Sounds Vol 1, 2000)

Jill Scott sait qu’il ne faut pas d’arithmétique compliquée pour comprendre que vous êtes la seule sur laquelle vous pouvez compter. Le premier album de la chanteuse et poétesse soul basée à Philly regorge de chansons sage et de sagesse lyrique. Elle prouve également que les truismes ne sont pas limités à une seule langue, car elle commence la chanson en espagnol qui se traduit par «« Il n’y a personne d’autre que moi, l’un est le nombre magique / Dans la vie et dans la mort, un est tout ce dont vous avez besoin. Comprendre”? Elle ajoute même des castagnettes et une trompette retentissante pour plus d’effet.

Certains préfèrent leurs chanteurs soul avec une vie amoureuse désordonnée, dans la conviction que la douleur fournit plus d’inspiration que de contentement. Mais la beauté de l’album et de Jill Scott en tant qu’artiste est qu’elle a de multiples facettes. Elle peut chanter tout ce qui englobe l’amour, le chagrin et s’éloigner des deux avec la même nuance. Alors que “” He Loves Me (Lyzel in E Flat) “était le hit de l’album,” One is the Magic # “a prouvé que Mme Scott n’était pas seulement définie par ses relations avec les autres. Formulé comme une comptine, «One is the Magic #» fonctionne comme un appareil mnémonique, vous rappelant que l’amour-propre est le genre le plus important qui soit. Peut-être que Whitney avait raison tout ce temps?

Le Tigre: «Keep on Livin» (tiré du concours féministe, 2001)

Toutes les odes à l’autonomisation ne sont pas des encouragements emballés «Je suis une femme, entendez-moi rugir». Laissez le groupe d’électroclash Le Tigre écrire une chanson sur la façon de surmonter les agressions emballée dans le punk accrocheur des premières coquines. Bourne, issu d’un projet parallèle de la légende de Riot Grrl Kathleen Hanna, Le Tigre a réussi à faire preuve de lyrisme sociopolitique combiné à une électro-pop radio-friendly.

Avec son JD Samson et son ancienne compagne de groupes Troublemakers Johanna Fateman, ces «artistes de performance électro-féministes souterraines» autoproclamées n’étaient pas excusables dans leur musique et l’ajout de Samson a contribué à faire entrer les thèmes LGBT dans la mêlée de la musique indie au début d’un nouvelle décennie.

Comme vous pouvez l’imaginer, avec un nom d’album comme Feminist Sweepstakes, Le Tigre portait sa politique sur sa pochette, et «Keep On Livin» n’est pas différent. Uncut a appelé l’album «La leçon la plus accrocheuse de politique sexuelle que vous entendrez probablement cette saison», mais «Keep on Livin» a fait plus que simplement allumer votre iPod. C’était moins un manifeste qu’un guide de survivant pour tout type de traumatisme émotionnel; un rappel que la vie continue et que la boîte à rythme continue. Avec Kathleen Hanna et JD Samson en tant que cheerleaders doubles, vous avez tendance à les croire.

Katy Perry: ‘Roar’ (de Prism, 2013)

Smack bang au milieu de la troisième vague du féminisme, un certain nombre de princesses pop ont commencé à s’affirmer au-delà des restrictions de ce qui était traditionnellement attendu de la pop star. Les chansons d’amour et les hymnes de fête ont été atténués en faveur de déclarations directes d’indépendance, et une nouvelle génération de fans féminines a été encouragée à trouver leur propre voix.

Redémarrer «Je suis une femme» d’Helen Reddy pour le 21e siècle, Katy Perry‘s’ Roar ‘a également référencé des hymnes de rock classique riches en testostérone (‘ Eye Of The Tiger ‘,’ We Are The Champions ‘) et a dévoilé un nouveau look Perry qui pourrait être vu dans sa vidéo subissant une transformation de demoiselle en détresse à Queen Of The Jungle.

La subtilité n’était peut-être pas le mot d’ordre, mais on ne peut pas exagérer comment une telle affirmation positive affectera les jeunes fans dans leurs années de formation. Comme Lady Gaga, Perry s’est souvent alignée avec des étrangers (voir juste sa vidéo pour «Last Friday Night (TGIF)»), mais en les accueillant à bras ouverts, elle les a également encouragés à se sentir partie intégrante du courant dominant. Dans un monde où l’intimidation sur les réseaux sociaux ne montre aucun signe de ralentissement, le message de Perry sur l’autonomisation de soi ne pourrait plus résonner.