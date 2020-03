Tove Lo annonce une tournée | Pitchfork

Tove Lo a annoncé une tournée. Les dates mondiales s’étendent jusqu’en août. Ils incluent également une nouvelle série de spectacles aux États-Unis, commençant à Austin en mai et se terminant le mois suivant à Cleveland. Faites défiler vers le bas pour voir son itinéraire et achetez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

En plus des dates de la tournée, Tove Lo a partagé une nouvelle vidéo lyrique pour “Equally Lost”, sa collaboration avec Doja Cat de Sunshine Kitty en 2019. Découvrez-le ci-dessous.

Tove Lo:

03-09 Glasgow, Ecosse – SWG3

03-10 Manchester, Angleterre – Albert Hall

03-12 Londres, Angleterre – O2 Forum Kentish Town

03-14 Paris, France – Elysée Montmartre

03-16 Bruxelles, Belgique – Ancienne Belgique

03-17 Amsterdam, Pays-Bas – Paradiso

03-18 Cologne, Allemagne – E-Werk

03-20 Berlin, Allemagne – Huxley’s Neue Welt

03-22 Hambourg, Allemagne – Docks

03-23 ​​Copenhague, Danemark – Vega

03-24 Oslo, Norvège – Rockefeller Music Hall

03-26 Stockholm, Suède – Annexet

05-06 Orlando, FL – House of Blues

05-07 Miami, FL – Fillmore

05-09 La Nouvelle-Orléans, LA – République

05-10 Dallas, TX – House of Blues

05-12 Austin, TX – Stubbs

05-13 Houston, TX – House of Blues

05-15 Gulf Shores, AL – Hangout Festival

06-21 Dover, DE – Festival des lucioles

06-22 McKnees Rock, PA – Théâtre Roxian

06-23 Charlotte, Caroline du Nord – Fillmore

06-25 Cleveland, OH – House of Blues

08-01 Montréal, Québec – Festival Osheaga

07-03 Turku, Finlande – Festival Ruisrock

07-05 Istanbul, Turquie – Zorlu PAC Jazz Fest

07-07 Milan, Italie – Circolo Magnolia

07-09 Barcelone, Espagne – Sala Apolo

07-10 Madrid, Espagne – Mad Cool Festival

07-15 Tilburg, Pays-Bas – 013

07-18 Suffolk, Angleterre – Latitude Festival

08-09 Skanderborg, Danemark – Smukfest

08-12 Reykjavik, Islande – Silfurberg

08-21 Trondheim, Norvège – Festival Pstereo

08-22 Bodø, Norvège – Festival Parken

