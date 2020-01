Tracii Guns, Phil Lewis Sue Steve Riley à propos de l’utilisation de L.A. Guns Moniker

Le 9 janvier, Pistolets L.A. guitariste Pistolets Tracii et chanteur Phil Lewis déposé plainte auprès du tribunal de district de Californie contre leur ancien compagnon de groupe, le batteur Steve Riley. Joindre Riley comme défendeurs dans l’affaire sont les trois musiciens – y compris “l’ère classique” Pistolets L.A. bassiste Kelly Nickels – qui joue dans sa version rivale récemment lancée de Pistolets L.A.; gestionnaire, agent de réservation et marchandiseur de ce groupe; et de l’Australie Golden Robot Records, qui a récemment annoncé la signature de Rileyversion du groupe.

La plainte, qui demande un procès avec jury, allègue que Rileyversion de Pistolets L.A. (dénommée dans le dossier “l’infraction Pistolets L.A.“) crée une” concurrence déloyale “par son utilisation non autorisée du Pistolets L.A. marque déposée. En plus, Armes à feu et Lewis recherchent une réparation contre et / ou contre la publicité mensongère, la rupture de contrat et l’utilisation non autorisée de leurs ressemblances.

À la base, la plainte remet en question Rileydemande de propriété partielle du Pistolets L.A. nom et logo et allègue que son utilisation des deux n’a pas été autorisée. En plus, Armes à feu et Lewis réclamation – comme Armes à feu a fait publiquement dans le passé – que Riley a détourné une grande partie des revenus d’édition du groupe au cours des deux dernières décennies.

Bien qu’il ait quitté le groupe peu de temps après la sortie de 2002 “Réveiller les morts” se concentrer sur MARIÉES DE DESTRUCTION (son supergroupe de courte durée avec MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx), Armes à feu “est titulaire des droits de marque en common law” pour Pistolets L.A. nom et logo, la plainte revendique. Il note que Armes à feu a fondé le groupe en 1983, quatre ans avant Riley rejoint, et que Riley n’a pas joué sur le premier EP du groupe en 1984 et n’a contribué qu’à un seul morceau de leur premier album éponyme de 1987.

Selon la plainte, Riley a été licencié de Pistolets L.A. en 1992 pour “agression” Lewis. Il a rejoint en 1996 après Lewis quitté temporairement le groupe. Cette même année, la plainte indique qu’une société constituée et contrôlée par Riley a commencé à “percevoir des redevances sur les performances et les Pistolets L.A. albums et performances “, mais n’a depuis lors versé aucun des” plus de 200 000 $ “de redevances perçues auprès” d’une seule maison de disques, ainsi que des montants supplémentaires provenant d’autres sources “.

Trois ans plus tard, la plainte dit que, “prétendant” aider ” Armes à feu protéger le nom du roulement de bande Armes à feupropre nom, ” Riley déposé une marque fédérale pour Pistolets L.A. nom et logo – mais maintenant, deux décennies plus tard, Armes à feu affirme que le “Stephen Riley et Traci [sic] Armes à feu Le partenariat “” n’est pas et n’a jamais été une entité valide. “” Aucun partenariat de ce type n’a jamais été formé “, affirme la plainte.”Armes à feu n’a jamais accepté de partager la propriété du Pistolets L.A. marque avec Riley ou un tel partenariat. “En outre, la plainte indique que Armes à feu “jamais accepté d’autoriser Riley de partager la propriété du ” Pistolets L.A. marque malgré RileyL’affirmation selon laquelle il détient 49 pour cent des droits.

“Armes à feu n’a jamais eu l’intention de transmettre un quelconque droit de propriété à Riley (ou tout partenariat) dans le Pistolets L.A. marque, “la plainte déclare.”Riley et Armes à feu n’avait pas de contrat de partenariat écrit, ni de contrat de partenariat oral, ni n’agissaient d’une manière compatible avec l’intention de créer un partenariat relatif à la propriété de tout Pistolets L.A. marque.”

La plainte indique en outre que “Stephen Riley et Traci [sic] Armes à feu Partenariat “n’a jamais enregistré un nom commercial fictif, comme l’exige la loi californienne; n’a jamais produit de déclaration de revenus; n’a pas de comptes bancaires; et n’a aucun registre comptable d’aucune sorte.

Fait intéressant, la plainte reconnaît Armes à feu2002 quitte le groupe, mais le décrit comme “une brève interruption des performances live et de l’enregistrement de nouvelles musiques”. Il stipule également que Armes à feu “initialement convenu d’autoriser Riley de continuer à tourner et à jouer “comme Pistolets L.A., mais uniquement pour une période de deux ans, après quoi Armes à feu reviendrait au groupe.

“Cependant, peu de temps après, Armes à feu a découvert que Riley détourné et / ou converti des redevances dues et dues à des Armes à feu et d’autres auteurs-compositeurs “, allègue la plainte. À ce stade, Armes à feu aurait “révoqué Rileyest autorisé à utiliser “le Pistolets L.A. Nom.

C’est à cause de cette «chute», dit la plainte, que Armes à feu “n’était pas intéressé à rejoindre” son propre groupe, à partir duquel il a formé une version concurrente du groupe. Pourtant, la plainte allègue que, parce que Armes à feu a fondé le groupe et en est le membre le plus reconnaissable, toute autre version de Pistolets L.A. devrait être considéré comme «non autorisé» et «contrefaisant».

“Le Pistolets Tracii version de Pistolets L.A. est la vraie version du groupe dans l’esprit du public », affirme la plainte.« Quand le public va voir Pistolets L.A. ou pense qu’ils vont voir Pistolets L.A., ils vont voir le groupe contenant son homonyme … et ils vont entendre la voix de signature de Lewis, qui a enregistré la voix principale sur presque tous les Pistolets L.A. album. Ils ne vont pas entendre Riley, un batteur qui, bien que [he] certes joué sur un certain nombre de Pistolets L.A. albums, n’est ni le visage ni le son de Pistolets L.A.. “

La plainte indique également que Riley en 2015 a reçu une avance de 13 750 $ du marchandiseur Droits épiques, une société à laquelle il prétendait être “le propriétaire unique et exclusif” de la Pistolets L.A. marque déposée.

Selon la plainte, Armes à feu “a été blessé par la concurrence déloyale des défendeurs”, alors que lui et Riley ont “subi un préjudice, y compris des dommages et et un préjudice irréparable à leur bonne volonté.” Il affirme également que Riley‘s Pistolets L.A. a été formé “dans le but de tromper et d’embrouiller les consommateurs en leur faisant croire que l’infraction Pistolets L.A. le groupe est l’original[[Tracii] Armes à feu version “du groupe.

En plus des dommages réels et punitifs, Armes à feu et Lewis recherchent une “injonction permanente” qui empêche tous les défendeurs nommés d’utiliser le Pistolets L.A. nom, logo et ressemblance, ainsi que “une déclaration Armes à feu est le seul propriétaire des droits de marque en common law “pour la Pistolets L.A. moniker “et toutes les marques de conception associées.”

Pendant une grande partie du 21e siècle, il y a eu deux versions concurrentes de Pistolets L.A. – un avec Riley (qui, jusqu’en 2016, comprenait également Lewis), et une autre mettant en vedette Armes à feu. Après Armes à feu et Lewis réunis en 2016, RileyLa version du groupe a été dissoute, mais l’ancien GUÊPE. le batteur a relancé une nouvelle version l’année dernière avec Nickels, guitariste Scott Griffin et chanteur / guitariste Kurt Frohlich. Le groupe a annoncé le mois dernier qu’il avait terminé l’enregistrement de sa prochaine Robot doré débuts pour une sortie prévue en 2020.