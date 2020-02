Tragédie suprême: la vie et la mort de Florence Ballard

La vie de Florence Ballard (ci-dessus à gauche dans un plan publicitaire classique) était un conte à la fois de triomphe et de tragédie, d’une vie remplie trop brièvement d’adulation avant d’être interrompue si tristement. Le membre fondateur de les Supremes, qui a chanté sur dix singles n ° 1 avec le trio inégalé de Motown, est décédée à seulement 32 ans dans sa ville natale de Détroit le 22 février 1976.

Largement connue sous le nom de «Flo» et de «Blondie» en raison de ses cheveux relativement clairs, Florence Ballard est née le 30 juin 1943 dans une grande famille toujours confrontée à des difficultés financières. Elle a chanté à l’adolescence, entrant dans le même spectacle de talents de 1958 que sa future coéquipière Mary Wilson, à l’époque où une fille appelée Diane, plus tard Diana, Ross emménagé dans leur quartier.

Wilson a écrit dans son autobiographie Dreamgirl à quel point elle était impressionnée par la voix de Ballard dans ce concours. «En rentrant chez nous, nous avons discuté de tous les détails possibles de nos performances», se souvient-elle. «Nous nous sommes promis que si l’un de nous était invité à rejoindre un groupe de chant, elle appellerait l’autre. Après être resté un moment à l’extérieur de mon immeuble, nous nous sommes dit au revoir à contrecœur. Il y avait un lien entre nous. Nous ne pouvions pas savoir que cela durerait toute une vie. »

Cette promesse fut bientôt tenue lorsque Ballard fut invité à rejoindre les Primettes, un groupe sœur des attractions locales de Détroit, les Primes. Elle a rapidement invité Wilson à se joindre à elle, et elle a à son tour amené Ross dans le giron, Betty McGlown complétant le quatuor d’origine. Elle a été remplacée par Barbara Martin en 1960, l’année de la première audition du groupe pour Motown, lorsque Berry Gordy leur a dit de revenir après avoir terminé leurs études secondaires.

Les Primettes ont enregistré brièvement pour Lu Pine Records, et de nombreux observateurs de leurs premières émissions ont convenu que Ballard était le chanteur le plus fort de la formation. Ils ont été signés par Motown en 1961, lorsque la condition principale de Gordy était de changer leur nom en Supremes. Martin est parti en 1962, mais cela n’a pas aidé au départ à améliorer la réputation du groupe en tant que Supremes «sans coup sûr», grâce à une série de singles infructueux.

Avec Ross choisi par Gordy comme chanteur et chanteuse vedette du groupe, la transformation des Supremes en l’un des groupes les plus réussis de l’histoire de la pop a été spectaculaire. Les rôles de soutien de Ballard et Wilson étaient intrinsèques à l’impact vocal et visuel du trio, mais aucun des deux n’a reçu la lumière prolongée que méritent leurs talents. Chacun a été réparti ici et là, mais jamais sur les singles dirigés par Ross qui sont passés dans l’histoire de la pop et du R&B.

Pour sa part, les prouesses vocales puissantes et faisant autorité de Florence seraient entendues sur des morceaux de LP tels que “ Buttered Popcorn ”, de leur premier album Meet The Supremes, et une interprétation pleine d’entrain “ (Ain’t That) Good News ”, de 1965 album hommage We Remember Sam Cooke.

Même pendant l’adulation mondiale du groupe, le mécontentement de Ballard face à leur intense charge de travail et sa dépendance croissante à l’alcool ont conduit à des tensions, en particulier avec Ross. Le manque de fiabilité de Florence était en contradiction flagrante avec le professionnalisme strict avec lequel ils étaient montés au sommet, et son départ du groupe est devenu inévitable. Le fait que l’acte ait maintenant été renommé Diana Ross et les Supremes n’a servi qu’à illustrer une situation malheureuse.

Ballard a signé un contrat solo avec ABC en 1968, l’année de son mariage. Deux singles ont émergé via le pacte, “ Ça n’a pas d’importance comment je le dis (c’est ce que je dis qui compte) ” et “ Love Ain’t Love ” .Elle a ensuite eu trois filles et s’est produite en tant qu’artiste solo, mais avec peu de récompense.

La situation financière de la chanteuse est devenue de plus en plus précaire et elle a commencé à craindre pour sa propre santé et son incapacité à subvenir aux besoins de sa propre famille. Elle a monté quelque chose d’un retour en 1975, avec son premier spectacle en direct en cinq ans au bénéfice de Détroit. «Il était tellement évident que le public l’aimait», a écrit Wilson. “Pourtant, cela ne suffisait pas.”

La mort soudaine de Florence Ballard d’une thrombose coronarienne a provoqué une vague de chagrin parmi ceux qui l’entouraient, bien que trop peu de réaction du reste du monde. Ross a parlé avec une candeur considérable immédiatement après son décès chez Sounds. «Elle était une bonne mère, elle était talentueuse, elle avait beaucoup de classe, elle se comportait très bien», a-t-elle dit, «mais il y avait en elle quelque chose qui tirait juste, qu’elle n’était pas capable de gérer. “

L’héritage de Ballard est renouvelé à chaque heure de la journée alors que les succès dorés des Supremes continuent de jouer dans le monde entier, et avec le groupe encore célébré dans le film et la comédie musicale Dreamgirls.

