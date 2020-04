Travis Nelsen, ancien batteur de la rivière Okkervil, est décédé

Travis Nelsen, batteur de longue date du groupe de rock indépendant Okkervil River d’Austin, est décédé. Okkervil River a annoncé la nouvelle dans une déclaration sur son compte Instagram le 9 avril. “Travis Nelsen, le batteur d’Okkervil River de 2003-2010, est décédé mardi”, a écrit le groupe. «C’était un être humain radieux, hilarant, charismatique, généreux et passionné avec un cœur complètement ouvert.» Retrouvez la déclaration complète d’Okkervil River ci-dessous.

Nelsen a grandi à Waukesha, dans le Wisconsin, pour déménager à Madison au début des années 90 pour fréquenter l’Université du Wisconsin. Après avoir étudié l’ingénierie informatique pendant une période, il a abandonné pour poursuivre la musique. Nelsen a joué dans de petits groupes locaux comme Quencher et le Coolhand Band, qu’il a formé avec son frère. Nelsen a finalement déménagé à Austin, rejoignant Okkervil River en 2003. Sa première apparition sur un album studio du groupe était sur leur LP 2005 Black Sheep Boy.

Nelsen a continué à enregistrer deux autres longs métrages avec Okkervil River (The Stage Names de 2007 et The Stand Ins de 2008), ainsi qu’un projet de collaboration avec Okkervil River et le cerveau du 13e étage Elevators Roky Erickson (True Love Cast Out All Evil de 2010) . En 2015, il a joué de la batterie sur Bound Beggars, le LP de Chris “Dish” Standish en tant qu’Admiral Academy.

Dans leur déclaration, Okkervil River a écrit que «le pouvoir spécial de Nelsen était sa capacité à envelopper ses amis amoureux et à se lancer dans le monde avec tout ce qu’il avait. Et il jouait de la batterie comme aucune autre personne sur terre. » Le groupe a également écrit que la famille de Nelsen “avait très généreusement demandé qu’en son honneur vous fassiez un don à Health Alliance for Austin Musicians”.

Travis Nelsen, batteur d’Okkervil River de 2003 à 2010, est décédé mardi. C’était un être humain radieux, hilarant, charismatique, généreux et passionné avec un cœur complètement ouvert et son pouvoir spécial était sa capacité à envelopper ses amis amoureux et à se lancer dans le monde avec tout ce qu’il avait. Et il jouait de la batterie comme aucune autre personne sur terre. Si vous l’avez déjà vu jouer en direct, vous vous en souvenez – peut-être plus que tout à propos de la série. Il était très très profondément aimé par tous les membres de la famille Okkervil River et par tant d’autres. Sa famille a très généreusement demandé qu’en son honneur vous fassiez un don à Health Alliance for Austin Musicians ou à @myhaam, une merveilleuse organisation qui offre des soins de santé aux musiciens qui travaillent à Austin. Le lien est dans notre bio. Veuillez offrir vos bons souvenirs de Trav ci-dessous. Je sais qu’il en aurait tiré un gros coup. Je t’aime pour toujours Big Trav. #riptravisnelsen

.