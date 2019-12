Travis Scott et (La) Rosalia lancent une nouvelle collaboration «HIGHEST IN THE ROOM»

Avant la fin de l'année, Travis Scott voulait donner quelque chose à ses fans, et c'était quelque chose de génial et de personnel. Il s'agit d'une compilation sous le nom de JACKBOYS dans laquelle plusieurs rappeurs collaborent comme Offset, Quavo et même Rosalia. Ce dernier est la cerise sur le gâteau, car depuis quelques mois, tous les deux publient sur leurs réseaux sociaux qu'ils étaient réunis, mais on ne sait jamais pour quoi.

Maintenant, avec le départ de JACKBOYS, nous savons que c'est une collaboration, ou plutôt le remix d'une chanson de Travis sortie il y a quelques mois intitulée "HIGHEST IN THE ROOM". Un autre détail de cette chanson est que pLil Baby participe, le rappeur de Chicago.

Ce n'est pas la première fois que Rosalia et Travis Scott se joignent. En fait depuis 2018, ils avaient partagé du temps ensemble comme lorsque les deux sont apparus sur l'album Assume Form de James Blake, et quand Rosalia a pris la scène du Festival Scott ASTROWORLD qui s'est tenu à Houston, au Texas.

Astroworld était le nom du dernier album de Scott sorti en 2018, et le plus proche d'un enregistrement formel en studio est JACKBOYS. Au début, nous avons mentionné que c'était quelque chose de personnel, et c'est ainsi. Cet album a été produit dans Cactus Jack, sa propre maison de disques. Il y a quelques mois, le rappeur avait annoncé le projet sur ses réseaux sociaux, mais l'avait ensuite supprimé, laissant tout le monde dans le doute. Mais nous savons déjà ce que c'est.

JACKBOYS a sept chansons, commençant par «HIGHEST IN THE ROOM» dans lequel Rosalia chante en espagnol, quelque chose qui a été défini au sein de l'industrie musicale au cours des deux dernières années (plus ou moins). Avant, pour qu'un artiste entre dans l'industrie internationale, il devait chanter en anglais avec quelqu'un de reconnu. Maintenant, c'est l'inverse. Plusieurs artistes décident de collaborer avec des musiciens latins et hispaniques sans briser la barrière de la langue.

Ici, nous quittons le Liste des titres JACKBOYS dans lequel des noms comme Don Toliver, Sheck Wes et plus apparaissent:

