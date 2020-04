Travis Scott lance son concert complet à Fortnite ‘Astronomical’

Il y a quelques jours, le rappeur Travis Scott est devenu le personnage le plus célèbre et le plus populaire de Fortnite en lançant un concert virtuel dans ces directions. Organisant un spectacle dans le style de 2020, Scott a également créé un nouveau spectacle pour les 12 millions de personnes qui se sont connectées pour le voir. Aujourd’hui, vous pouvez en faire partie et profiter du concert et de leur nouveau single “The Scotts” avec Kid Cudi.

Cette expérience s’appelait Astronomical et a été décrite comme “un voyage musical unique”. Lors du concert, vous pouvez voir une version de style Fortnite (mi-robot, mi-humain) du rappeur se produisant au milieu d’endroits atypiques pour gagner une chanson comme sous l’eau. On peut aussi le voir littéralement chanter d’un autre monde.

Aujourd’hui, le 27 avril, Travis Scott a tiré au sort pour tous ceux qui étaient en manque et a publié la vidéo complète de leur récente expérience de concert. Le clip de neuf minutes présente les débuts “live” de son nouveau single “The Scotts”.

Je viens d’assister au récital de Travis Scott sur le Fornite. Quel monde de jeu fou! L’avenir est venu il y a longtemps. pic.twitter.com/FCOm5A7f7U – Pichi Bodino (@bodinomatias) 23 avril 2020

Avec plus de 12 millions de personnes branchées, Scott a déclenché le concert dans le plus grand jeu vidéo de tous les temps. Il a vraiment mis son incroyable “performance” virtuelle sur toutes les lèvres et est devenu un phénomène dans de nombreux pays à travers le monde. Entre les lasers et les scènes irréelles, c’est qu’ils ont révélé “The Scotts”. Avec une coproduction de Mike Dean, le titre du single est une pièce avec les deux noms du rappeur: Travis Scott et Scott Mescudi, le vrai nom de Kid Cudi.

Je ne suis pas un fan de travis scott mais ce qu’il a fait à fortnite était EPIC et c’est une petite partie # PS4share pic.twitter.com/5ekcccpSVV – ؘ (@emmanveI) 23 avril 2020

L’astronomie n’est pas le premier événement musical à faire ses débuts à Fortnite. Le producteur d’EDM Marshmello a sorti son propre concert dans le jeu en 2019. Mais Scott était beaucoup plus impliqué et a sorti un single dans le jeu vidéo. Ici, nous vous laissons la vidéo du concert le plus contemporain réalisée jusqu’à aujourd’hui pour que vous puissiez en profiter pour la première, la deuxième ou la cinquième fois:

Voir sur YouTube