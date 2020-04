Travis Scott lancera une nouvelle chanson au cours de l’expérience Fortnite “ astronomique ”

Travis Scott met sur une rage astronomique.

Alors que les fans pratiquent la distanciation sociale à la maison, La Flame s’est associée à Fortnite pour un voyage musical unique en son genre, y compris la première d’une toute nouvelle chanson.

L’expérience virtuelle, décrite comme «rien que vous n’ayez jamais vue», a été inspirée par les créations de Cactus Jack et construite à partir de zéro à Fortnite. Il se déroulera sur trois jours à partir du 23 avril, avec plusieurs dates de tournée et séances pour les joueurs du monde entier. Les portes ouvrent 30 minutes avant le spectacle.

Une expérience d’un autre monde comme vous n’en avez jamais vue se déroulera du 23 au 25 avril. Fortnite et Travis Scott Present: Astronomical. Un voyage musical unique en son genre avec @trvisXX et la première mondiale d’un tout nouveau morceau. En savoir plus: https://t.co/9VqySAPqAS – Fortnite (@FortniteGame) 20 avril 2020

Travis est également le plus récent ajout à la série d’icônes de Fornite. Les joueurs peuvent télécharger ses tenues, ses emotes et bien plus à partir du 21 avril. Ceux qui assistent à l’un des événements astronomiques pourront accéder gratuitement au planeur cyclone Astroworld et à deux écrans de chargement.

Il s’agit de la première nouvelle musique de Travis depuis sa compilation JACKBOYS en décembre. En prévision de sa nouvelle chanson, des formats en édition limitée du titre seront disponibles via sa boutique en ligne.

Les fans ont déjà commencé à remarquer des indices sur l’apparence de Travis tout en jouant à Fortnite au cours du week-end, y compris la construction d’une scène de concert et une peau qui a coulé.

