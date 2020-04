Travis Scott prépare une “ tournée ” majeure à l’intérieur de Fortnite

Travis Scott s’associe à Epic Games pour partir en tournée à Fortnite.

La visite astronomique est décrite comme «une expérience d’un autre monde inspirée des créations de Cactus Jack, construite à partir de zéro à Fortnite». Le concert se déroulera sur plusieurs jours cette semaine, avec Travis Scott en tête d’affiche.

Cet événement est la première visite authentique qui se déroule à Fortnite. Les événements musicaux précédents comme l’ensemble de Marshmello étaient un événement unique. L’astronomie ressemble plus à une tournée de concerts virtuelle pour accueillir des fans dans différents fuseaux horaires.

Travis Scott Fortnite Astronomical Tour DatesLes Amériques 19 h HE – 23 avril EU & ME 10 AM HE – 24 avril Asie et Océanie 12 h HE – 25 avril UE & ME 11 AM HE – 25 avril Les Amériques 18 h HE – 25 avril

Bien sûr, ce ne serait pas un lien Fortnite sans éléments à gagner pour les joueurs. Un nouveau skin Travis Scott sera disponible à l’achat, ainsi que des emotes et des objets. Les joueurs qui assisteront au concert recevront des écrans de planeur et de chargement exclusifs.

Le jeu reçoit également une mise à jour avec un nouvel ensemble de défis à compléter qui coïncident avec la visite de Travis Scott Fortnite.

Epic Games a caché des indices sur le prochain concert au sein même de Fortnite. Les fans ont commencé à signaler avoir vu une étape de construction sur une île de la région de Sweaty Sands. Ce n’est pas non plus le premier rodéo Fortnite de Scott.

En 2018, il faisait partie d’une équipe avec Drake, JuJu Smith-Schuster et Ninja pour briser complètement le nombre de téléspectateurs de Twitch. La tournée astronomique est le deuxième grand concert à avoir lieu dans le jeu après le DJ set de Marshmello en février 2019.

Fortnite a rapporté 10,7 millions de joueurs simultanés qui ont assisté à ce concert. Vous pouvez parier que les chiffres de Scott seront beaucoup plus élevés car le monde est coincé chez lui en quarantaine. Je ne serais pas surpris si Epic Games rapporte deux fois les joueurs simultanés qui regardent ces événements lorsqu’ils se produisent.