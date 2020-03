Treefort Music Fest 2020 reporté au milieu d’une épidémie de coronavirus

Treefort Music Fest est le dernier festival de musique américain à être impacté par les développements autour de COVID-19. Les organisateurs du festival ont annoncé que l’événement musical de cinq jours, qui se déroule sur plusieurs sites à Boise, dans l’Idaho, sera désormais déplacé du 25 au 29 mars au 23 au 27 septembre. Les artistes ont fixé les dates originales de la pièce, notamment Chromatics, Japanese Breakfast, Built to Spill, Tennis, Georgia et autres. Les organisateurs du festival affirment que les changements et ajouts à la programmation «seront annoncés au besoin».

“À la lumière des annulations d’événements dans le monde et de l’incertitude quant à l’impact de cette épidémie sur l’Idaho, il a été décidé que le report de notre festival était le meilleur moyen de réduire les risques inconnus pour notre communauté”, a déclaré Lori Shandro, productrice et co-fondatrice du festival. déclaration. «Ce n’était en aucun cas une décision facile, mais nous reconnaissons l’impact considérable de notre festival et notre priorité absolue est et sera toujours la communauté.»

La nouvelle du report de Treefort fait suite à l’annonce de la nuit dernière selon laquelle Coachella et Stagecoach ont été déplacées d’avril à octobre à la demande des autorités sanitaires. Des artistes tels que Pearl Jam et Carlos Santana ont également annulé des tournées en Amérique du Nord et en Europe, respectivement.

