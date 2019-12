Trent Reznor déclare que la réussite de Netflix a frappé "Bird Box" une "putain de perte de temps"

Trent Reznor a des mots durs pour l'équipe de production derrière Bird Box de Netflix. Reznor a marqué le film avec Atticus Ross.

Dans une interview accordée au magazine Revolver, Reznor a déclaré que le monteur avait "un mauvais goût". Cela a conduit à un mélange insatisfaisant de musique que Reznor a décrit comme une "putain de perte de temps".

Reznor a également annoncé son départ du nouveau film d'Amy Adams, The Woman in the Window. Lui et Ross ne marqueront plus le film. Reznor a cité la transformation du film en studio après des projections de tests.

En parlant de son travail sur Bird Box, les commentaires de Reznor s'adressaient à l'équipe de production. Il a blâmé l'équipe d'avoir mélangé la partition pendant sa tournée, résultant en une expérience moins que stellaire.

"Quand nous nous sommes plongés dedans, on avait l'impression que certaines personnes le téléphonaient … Et vous êtes coincé avec un monteur de film qui avait vraiment mauvais goût. C'est le genre de notre barricade pour mettre des trucs dans le film.

Et la cerise sur le gâteau de merde était que nous étions en tournée quand ils l'ont mélangé. Et ils ont mélangé la musique si bas; vous ne pouviez pas l'entendre de toute façon. C'était une putain de perte de temps. Ensuite, nous avons pensé que personne ne verrait ce putain de film. Et, bien sûr, c'est le film le plus énorme jamais vu sur Netflix. »

Reznor admet que le score de The Woman in the Window a été achevé avant que lui et Ross ne se retirent. Il dit qu'il n'y a pas d'animosité «de notre côté». Il dit que l'expérience a été frustrante, mais Ross et lui sont fiers du travail.

Ce sont des mots durs du créateur de la partition du plus grand film de Netflix. La réponse de beaucoup de gens aux nouvelles est, attendez que Bird Box contienne de la musique? Et cette pensée est précisément la plainte de Reznor sur la façon dont la partition a été présentée. Qu'est-ce que tu penses?