Trent Reznor et Atticus Ross feront la bande originale de «Mank» le nouveau film de David Fincher!

Trent Reznor et Atticus Ross ne prévoient pas de perdre du temps en 2020. Ils quittent à peine le projet qui les a joints à la création de la bande originale des Watchmen, mais ils sont déjà montés sur le navire d'un nouveau projet. Celui qui peint pour être assez épique. Le couple qui forme le groupe emblématique Nine Inch Nails est déjà officiellement engagé pour armer la bande originale de Mank, le prochain film du célèbre réalisateur David Fincher.

Mank deviendra le premier film Fincher en plus de cinq ans, après le succès de Gone Girl en 2014, que Reznor et Ross ont également assemblé. Cet épisode sera un film en noir et blanc qui raconte l'histoire du co-auteur de Citizen Kane, Herman Mankiewicz, qui sera joué par Gary Oldman. Il sera lancé directement sur Netflix, une décision un peu surprenante compte tenu de la relation de Fincher avec le géant du streaming grâce à Mindhunter. Pour ce film, le duo utilisera exclusivement des instruments des années 40 pour composer la musique, a déclaré Reznor à Revolver.

Cette nouvelle n'est pas une mince affaire, nous devons nous rappeler que Reznor et Ross ont déjà une histoire très réussie ensemble. Gone Girl mis à part, ils ont également un petit film intitulé The Social Network qui ne leur a valu qu'un Oscar en 2011 pour la meilleure bande originale. Très probablement, il deviendra trop grand pour Bird Box, un projet que Reznor lui-même a appelé "une putain de perte de temps".

Dans une nouvelle tout aussi passionnante, Nine Inch Nails a récemment révélé qu'ils prévoyaient d'enregistrer un nouvel album et de partir en tournée en 2020. "Le groupe a récemment sorti ‘l’édition définitive’ de leur album 2005 avec Teeth, et en 2020, Reznor et Ross prévoient de ramener le groupe à la tournée, ainsi que d’enregistrer de nouvelles musiques Nine Inch Nails. ”, il est lu dans l'article Revolver sur NIN. Toutes ces nouvelles combinées donnent à penser que l'année prochaine apparaît comme parfaite pour les fans du groupe américain.