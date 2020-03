Tres Warren, mort psychique à 41 ans

Tres Warren, le chanteur et guitariste principal du groupe expérimental de New York Psychic Ills, est décédé. Le groupe a partagé la nouvelle dans un article sur sa page Facebook officielle aujourd’hui (23 mars). Warren avait 41 ans.

“Nos cœurs sont brisés et pleins de nouvelles que notre frère Tres est décédé”, a écrit Psychic Ills dans leur article. «Tres était un amoureux de la musique – son âme en était faite et il l’a versé dans tout ce qu’il a fait avec tant de cœur et de passion. Nous serons changés pour toujours en le connaissant et l’espace vide que son départ a laissé ne sera jamais rempli … Nous vous aimons et nous vous manquerons tous les jours. » Trouvez le post complet du groupe ci-dessous.

Warren a formé Psychic Ills avec la bassiste et chanteuse Elizabeth Hart en 2003. Leurs enregistrements ont été influencés par la psychédélie et la musique folk des années 60, ainsi que par le soft rock américain des années 1970 et des compositions électroniques espacées. Leur musique a été marquée par de longues séquences de passages instrumentaux, souvent le résultat de jam sessions improvisées.

Le duo a sorti ses deux premiers albums, 2005’s Dins et 2008’s Mirror Eye, sur le label indépendant de Brooklyn, le Social Registry. Psychic Ills a ensuite signé pour Sacred Bones et a sorti ses trois prochains albums studio: Hazed Dream en 2011, One Track Mind en 2013 et Inner Journey Out en 2016. Ce dernier LP comprend “I Don’t Mind”, le single de Psychic Ills avec Hope Sandoval de Mazzy Star.

En plus du mandat de 17 ans de Warren avec Psychic Ills, il a également sorti un album avec Alfredo Thiermann, ainsi que deux LPs avec

Drew McDowall sous le nom de Compound Eye et trois albums avec Messages — un trio composé de Warren, Spencer Herbst et Taketo Shimada. Messages a publié son dernier long métrage, Mirage, en 2013.

