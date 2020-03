Trevor Pinnock sortira le premier enregistrement du «Clavier bien tempéré» de Bach

Le claveciniste et chef d’orchestre britannique Trevor Pinnock sortira son premier enregistrement du Livre I du Clavier bien tempéré de Bach le 10 avril 2020. L’intuition joue un rôle central dans la musique de Trevor Pinnock et dans son nouvel enregistrement, il canalise la formidable combinaison de compréhension instinctive et -des connaissances approfondies pour explorer le sommet de la maîtrise intellectuelle et contrapuntique de Bach.

Trevor Pinnock, décrit par le Times comme «le musicien complet», est non seulement reconnu dans le monde entier comme chef d’orchestre et virtuose du clavecin, mais il est vénéré comme l’un des pionniers de la pratique de la performance historiquement informée. Il a fondé The English Concert en 1972 et ensemble, ils ont dirigé le renouveau de la musique ancienne sur des instruments d’époque. Pinnock a dirigé The English Concert pendant plus de trente ans, au cours desquels ils ont réalisé de nombreux enregistrements très appréciés, notamment Messel de Haendel, Concertos et orchestres de Brandebourg de Bach et The Four Seasons de Vivaldi.

Mon baroque

Trevor Pinnock a réalisé une série de courts métrages pour My Baroque, un nouveau vidéoblog disponible sur YouTube, pour célébrer la richesse de ce vaste héritage enregistré. Dans les derniers épisodes, il discute de son nouvel album, nous explique pourquoi il a finalement choisi d’enregistrer le Clavier bien tempéré de Bach et révèle ses réflexions sur le choix du bon instrument. Il admet que l’expérience du premier livre a été l’une des expériences les plus enrichissantes de sa vie.

«Mon voyage avec le Clavier bien tempéré a duré toute la vie»

“Mon voyage avec le Clavier bien tempéré a été de toute une vie”, a rappelé Trevor Pinnock. «Je l’ai rencontré pour la première fois vers 12 ans… Quelques années plus tard, j’ai entendu tous les préludes et fugues joués au piano à la radio, et j’ai été accro. Dans la vingtaine, j’ai moi-même enregistré quelques préludes et fugues pour la radio, et je savais alors qu’un jour je les jouerais tous. Cependant, la montagne semblait insurmontable… Comment pourrais-je me plonger dans la densité de certaines de ces fugues, sans parler de les comprendre? »

Trevor Pinnock a gravi cette montagne aidé par la prise de conscience que Bach lui-même était très heureux non seulement de ses compétences en composition, mais aussi de ses prouesses en tant que claviériste. «La gamme de ce livre est très large, comprenant de la musique informelle qui peut ravir un enfant ou un auditeur occasionnel, et une musique formelle dans laquelle Bach pourrait explorer les confins de son esprit et son inspiration dans la composition. C’est sa richesse: informelle et formelle, traditionnelle et innovante, tendre la main pour toucher à la fois la terre et le ciel. »

Dans la musique au clavier, en particulier dans les performances historiquement informées, l’instrument est littéralement la clé pour donner vie à la musique. Pour son enregistrement, Trevor Pinnock a choisi un compagnon de confiance – une copie d’un clavecin du constructeur franco-allemand Henri Hemsch accordé sur la basse qui prévalait à Köthen pendant le temps de Bach là-bas et qui, dit Pinnock, «a une voix unique qui combine un chant qualité avec suffisamment de clarté pour que l’écriture partielle de Bach brille.

“Le Clavier bien tempéré a été une source d’apprentissage et de plaisir pour la génération après génération de musiciens … Bach aurait peut-être été surpris de voir comment il allait devenir le fondement de la musique occidentale jusqu’à nos jours”, a noté Trevor Pinnock. “Maintenant, ce sera une partie centrale de moi pour le reste de ma vie.”

L’enregistrement de Trevor Pinnock du livre I du Clavier bien tempéré de Bach sortira le 1er mai 2020 et peut être précommandé ici.