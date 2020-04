Trey Azagthoth de Morbid Angel aurait dit aux policiers «Je suis un buveur professionnel» alors qu’il était arrêté pour conduite en état d’ivresse

Selon The Smoking Gun, ANGE MORBIDE guitariste Trey Azagthoth a déclaré aux flics “Je suis un buveur professionnel” après avoir été arrêté pour excès de vitesse plus tôt cette année.

Le musicien de 55 ans, dont le vrai nom est George Emmanuel, a été arrêtée par un adjoint du shérif vers 23 h 09. le 1er janvier pour avoir conduit “à une vitesse élevée dans une zone de 35 mph”. Après avoir été collaré, Emmanuel – qui avait les yeux “larmoyants et vitreux” – a obtenu de mauvais résultats sur une série de tests de sobriété sur le terrain. De plus, sa teneur en alcool dans le sang était mesurée à 0,218 et 0,211, soit près de trois fois la limite légale de 0,08.

Après avoir lu ses droits, Emmanuel “a admis avoir consommé 1 à 2 coups de whisky avant de conduire”, selon un affidavit d’arrestation obtenu par The Smoking Gun. Le guitariste aurait également déclaré aux policiers: “Je suis un buveur professionnel.”

Selon le bureau du shérif du comté de Pinellas, Emmanuel a été arrêté pour délit DUI et a été libéré de la prison du comté de Pinellas le 2 janvier à 9 h 21 de son propre chef.

Née George Emmanuel III, Trey précédemment dit que son nom de scène combine son statut de “troisième” dans sa famille et le nom d’une divinité lovecraftienne.

ANGE MORBIDEdernier album de, “Royaumes dédaignés”, a été publié en décembre 2017.

Photo de réservation de la police (en haut à gauche) gracieuseté de Bureau du shérif du comté de Pinellas

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).