Trey Songz fait face à une poursuite pour agression sexuelle de 10 millions de dollars

Une inconnue de Géorgie poursuit la chanteuse Trey Songz pour des millions de dollars en raison d’une agression sexuelle présumée.

Le demandeur a déposé une plainte auprès de la division de Miami du tribunal de district américain pour le district sud de la Floride. Elle affirme que Songz, de son vrai nom Tremaine Neverson, l’a agressée le jour de l’année 2018.

Selon elle, le couple a célébré le réveillon du Nouvel An chez le rappeur Sean Combs avant que Songz ne l’emmène dans une boîte de nuit de Miami appelée E11even. Elle dit que l’attaque a eu lieu dans la section VIP du club.

Le procès indique que Songz “a agressé et battu sexuellement Jane Doe en procédant pour placer de force sa main sous sa robe, sans son consentement, et en essayant d’insérer ses doigts dans le vagin de Jane Doe sans son consentement ou sa permission.”

Plus inquiétante encore est l’affirmation de la femme selon laquelle Songz aurait agressé sexuellement d’autres femmes.

La plaignante dit qu’une autre femme lui a dit que Songz avait agi de la même manière envers elle.

La femme réclame plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts à Songz, non seulement pour l’agression et la batterie, mais aussi pour avoir intentionnellement infligé une détresse émotionnelle et pour avoir infligé par négligence une détresse émotionnelle.

En septembre de l’année dernière, une femme nommée Andrea Buera a accusé Songz d’agression domestique, pour un incident qui s’est également produit en 2018, pendant le week-end des étoiles. À l’époque, Songz a affirmé qu’il avait agi en état de légitime défense, et Buera a finalement retiré le costume.

Songz a également connu des explosions de violence. En 2016, la police l’a arrêté après avoir détruit une scène de Détroit. Étrangement, cet incident s’est également produit vers le Nouvel An.

Songz a vendu plus de 25 millions de disques tout au long de sa carrière. En 2008, il a été nominé pour un Grammy Award de la meilleure performance vocale masculine R&B. Il a également reçu une nomination aux Grammy Awards en 2013 pour la meilleure chanson R&B: «Heart Attack».