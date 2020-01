Trick Detail Tour nord-américain pas cher 2020 avec Rod Stewart

Cheap Trick devrait faire équipe avec Rod Stewart pour une tournée nord-américaine cet été. Selon Rolling Stone, le trek de 21 dates – qui comprend Rod Stewart comme tête d’affiche et Cheap Trick comme «invité spécial» – débutera le 21 juillet à Cleveland, Ohio et se terminera le 5 septembre à Chicago, Illinois. Les billets pour la plupart des spectacles seront mis en vente le vendredi 10 janvier à 10 heures, heure locale, via Live Nation.

La vente du fan club Cheap Trick débutera le mercredi 8 janvier à 10 heures, heure locale, via le site Web du groupe. Une prévente de la carte Citi débutera le mardi 7 janvier à 10 heures et se poursuivra jusqu’au jeudi 9 janvier à 22 heures. heure locale.

En 2018, Cheap Trick a sorti un single intitulé «The Summer Looks Good On You» via Big Machine Records. Le groupe a coproduit la chanson avec le collaborateur de longue date Julian Raymond, qui a également travaillé sur les trois derniers albums de Cheap Trick, Bang, Zoom, Crazy… Hello de 2016 et Hello de 2017 Nous allons bien! et Noël Noël. Également en 2018, a participé au ‘Nothin’ But A Good Time Tour ’avec Poison.

Le groupe Illinois a sorti près de 20 disques studio, dont trois au cours des quatre dernières années. Un point culminant de sa carrière pour le quatuor a été son intronisation au Rock And Roll Of Fame en 2016, où il a accepté son prix avant de jouer trois de ses tubes – «Je veux que tu me veuille», «Dream Police» et «Surrender».

Cheap Trick et Rod Stewart jouent les dates nord-américaines suivantes en 2020:

21 juillet – Cuyahoga Falls, OH @ Blossom Music Center

24 juillet – Toronto, ON @ Budweiser Stage

25 juillet – Clarkston, MI @ DTE Energy Music Theatre

31 juillet – Hershey, PA @ Hersheypark Stadium

01 août – Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena

05 août – Bangor, ME @ Darling’s Waterfront Pavilion

09 août – Mansfield, MA @ Xfinity Center

11 août – Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center

14 août – Wantagh, NY @ Northwell Health au Jones Beach Theatre

15 août – Columbia, MD @ Merriweather Post Pavilion

19 août – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

21 août – Raleigh, NC @ Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek

22 août – Alpharetta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre

26 août – Tampa, FL @ Amalie Arena

29 août – Fort Worth, TX @ Dickies Arena

30 août – Woodlands, TX @ The Cynthia Woods Mitchell Pavilion présenté par Huntsman

02 septembre – Maryland Heights, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre – St. Louis, MO

04 septembre – Cincinnati, OH @ Riverbend Music Center

05 septembre – Tinley Park, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre – Chicago, IL.

