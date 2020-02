Triomphe “Daring” de Norah Jones, triple vainqueur

L’artiste Blue Note le plus titré d’une génération a réussi un triplé le 17 février 2007. Norah Jones avait suivi l’incroyable succès mondial de Come Away With Me en 2001, avec 26 millions de ventes, en se hissant à nouveau en tête des palmarès du monde entier trois ans plus tard avec Feels Like Home. Elle a ensuite prouvé que la troisième fois était également un charme, car Not Too Late, sorti le 30 janvier, est entré dans le classement américain au n ° 1. Au cours de sa première semaine seulement, il y a vendu 405 000 exemplaires.

Écoutez Not Too Late en ce moment.

En travaillant cette fois avec le producteur Lee Alexander, Jones a une fois de plus prouvé avec Not Too Late qu’un style et une approche sophistiqués et discrets pourraient être à la fois un succès critique et commercial. Comme le magazine Uncut l’a dit dans sa critique: “Ce qui est particulièrement audacieux avec Not Too Late, c’est le degré auquel Jones et Alexander font confiance à leurs chansons et à sa voix langoureuse pour retenir l’intérêt de l’auditeur.”

De plus, cela a été réalisé sans succès, du moins pas dans tous les pays. ‘Thinking About You’ a été le premier de plusieurs à sortir de l’album et a atteint le top 10 en Belgique, en Italie, au Portugal et en Espagne; c’était un top dix dans le hit-parade du jazz de Billboard, mais il n’a fait que 82e sur le Hot 100.

Mais l’audience massive de Jones s’est assurée que l’album était un autre phénomène des charts. Son entrée instantanée n ° 1 dans l’enquête américaine l’a remplacé par le groupe de R & B-rap Pretty Ricky’s Late Night Special, et il a passé un total de six semaines au sommet, en alternance avec Infinity On High de Fall Out Boy. Not Too Late est devenu n ° 1 dans au moins 15 autres pays à travers le monde et a terminé l’année en tant que dixième artiste LP à succès aux États-Unis.

Not Too Late peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture officielle Norah Jones Best Of.