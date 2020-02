Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma et Daniel Barenboim ont annoncé que leur nouvel album, Beethoven: Triple Concerto et Symphonie n ° 7, sortira le 20 mars 2020. Le nouvel enregistrement célèbre un triple anniversaire – le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven , le 20e anniversaire du West-Eastern Divan Orchestra, et il sortira 40 ans après le légendaire enregistrement Triple Concerto réalisé par Anne-Sophie Mutter et Yo-Yo Ma sous Herbert von Karajan.

Le triple concerto de Beethoven, pour violon, violoncelle, piano et orchestre, met en vedette trois des artistes classiques et interprètes de Beethoven les plus renommés du moment – Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma et Daniel Barenboim. Le Triple Concerto est le seul concerto de Beethoven composé pour plus d’un instrument solo et les parties solo clairement délimitées donnent à l’œuvre une ambiance de musique de chambre. Beethoven a composé son triple concerto alors qu’il travaillait également sur la symphonie «Eroica», les sonates pour piano «Waldstein» et «Appassionata» et son opéra Fidelio.

Beethoven: Triple Concerto And Symphony No. 7 a été enregistré lors de concerts tenus à Buenos Aires et à Berlin – en juillet et octobre 2019 respectivement – pour marquer le 20e anniversaire du West-Eastern Divan. L’orchestre, cofondé par Daniel Barenboim en 1999, est désormais un symbole de compréhension multiculturelle et est une preuve positive que travailler ensemble pour un objectif commun peut faire tomber les barrières et conduire à la réconciliation.

Daniel Barenboim considère que Beethoven, un humaniste confirmé, a probablement été le premier compositeur vraiment non conventionnel et a noté: «Il ne pouvait pas se soucier moins de ce que les gens pensaient.» Il souligne également la véritable physicalité et le dévouement que Beethoven exige de ses joueurs: «Il vous oblige à aller jusqu’au bord, au précipice puis dans l’abîme. Cela demande énormément de courage. »

La musique de Beethoven, avec sa profondeur existentielle et sa capacité à parler à l’ensemble de l’humanité, reste aussi intemporelle et fascinante que le jour où elle a été écrite. Comme l’observe Anne-Sophie Mutter, il a compris à quel point il était important pour nous tous de défendre nos semblables: «L’idée que nous devrions vivre dans un frère et une fraternité est, pour moi, sa principale réalisation… C’est ce qui fait que lui un messager du passé montrant la voie vers un avenir meilleur. “

Les deux œuvres enregistrées pour l’album reflètent ce message affirmant la vie. Beethoven considérait sa septième symphonie comme l’une de ses meilleures œuvres. La symphonie est célèbre pour son caractère joyeux et dansant et a été décrite par Wagner comme «l’apothéose de la danse». Le Triple Concerto occupe également une place particulière dans la production de Beethoven, révélant à la fois son sens de l’humour et son esprit révolutionnaire. Yo-Yo Ma a noté: «L’invention constante est si surprenante, et si festive, si positive. Le deuxième mouvement est noble et ouvert, mais les premier et dernier mouvements sont juste joyeux! »

Beethoven: Triple Concerto And Symphony No. 7, enregistré par Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma et Daniel Barenboim, sortira le 20 mars 2020 et peut être précommandé ici.