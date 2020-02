Triple Grammy Glory pour ‘O Brother, Where Art Thou?’ Bande sonore

Un record triple gagnant d’un Grammy qui figure parmi les meilleurs disques sonores de tous les temps a atteint le n ° 1 en Amérique le 23 mars 2002. The O Brother, Where Art Thou? L’album, produit par T-Bone Burnett, était un mélange grisant de bluegrass, country, gospel, blues et musique folklorique qui accompagnait et améliorait très certainement le film du même nom de Joel et Ethan Coen. La réalisation remarquable du graphique a suivi sa glorieuse soirée Grammy du 27 février.

Dès le début, la bande sonore a été conçue comme faisant partie intégrante du film, et c’est pour cette raison qu’elle a été enregistrée avant le début du tournage. Les idées de Burnett sont conçues pour informer le tournage et donner forme à la cinématographie, et cela fonctionne à merveille.

Écoutez le frère O, où es-tu? bande-son en ce moment.

La

Alors que la majorité de la bande originale se compose de nouveaux enregistrements, il y a quelques pistes vintage, y compris le 78 tours de Harry McClintock de 1928, “ Big Rock Candy Mountain ”. Ralph Stanley, l’un des deux Stanley Brothers qui sont des icônes de bluegrass, a enregistré un version a cappella de la norme «O Death».

L’une des chansons les plus connues du disque, et la plus connue, est «I Am A Man Of Constant Sorrow», écrit par le violoniste partiellement aveugle, Dick Burnett. Sur la bande originale, John Hartford le couvre, tandis que les Soggy Bottom Boys font une autre version. Parmi les autres vedettes, citons «Je vais m’envoler» par Alison Krauss et Gillian Welch, la version raffinée de Chris Thomas King du “Hard Time Killing Floor” de Skip James et la renaissance de Blind Blake par Soggy Bottom Boys et “In The Jailhouse Now” de Jimmie Rodgers.

Le succès de l’album a été facilité par la version Soggy Bottom Boys de «I am A Man of Constant Sorrow», qui a fait le n ° 35 du Hot 100. Mais qui sont les Soggy Bottom Boys? Ils sont en fait le groupe formé par les personnages principaux du film, et leur nom rend hommage aux Foggy Mountain Boys, le groupe de bluegrass réel dirigé par Lester Flatt et Earl Scruggs. Dans le film, les acteurs synchronisent les chansons créditées au groupe, bien que Tim Blake Nelson chante sa propre voix sur «In the Jailhouse Now». Les vrais musiciens sont Dan Tyminski, de Krauss ‘Union Station (guitare et voix principale) ), Harley Allen et Pat Enright.

Après le succès du film, le groupe fictif est devenu si populaire que les nombreux musiciens qui figurent dans le film – y compris Ralph Stanley, John Hartford, Alison Krauss, Emmylou Harris, Gillian Welch et Chris Sharp – se sont réunis et ont interprété la musique de le film dans une tournée de concerts Down From The Mountain.

Le frère O, où es-tu? la bande originale peut être achetée ici.