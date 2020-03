Triptykon: Bande-annonce pour ‘Requiem (Live At Roadburn 2019)’ Cd + Dvd

Groupe de métal extrême avant-gardiste suisse TRIPTYKON publiera “Requiem (Live At Roadburn 2019)” le 15 mai via Prowling Death Records/Century Media Records.

“Requiem (Live At Roadburn 2019)” marque l’aboutissement d’un projet de plus de 30 ans en devenir: le légendaire GEL CELTIQUE/TRIPTYKON “Requiem” joué pour la première fois dans son intégralité et avec une orchestration classique complète Dutch Metropole Orkest.

Une bande-annonce pour “Requiem (Live At Roadburn 2019)” est disponible ci-dessous.

“Nous sommes vraiment, profondément ravis d’avoir pu avoir l’opportunité de terminer ce projet unique commencé par GEL CELTIQUE il y a tant d’années, et de partager enfin l’enregistrement terminé avec le monde, ” Tom Gabriel Warrior déclare sur la libération. “Cet album est le résultat de deux années de travail passionné, et il marque la conclusion d’une idée musicale d’abord envisagée il y a plus de trois décennies. ‘Requiem’ représente également le batteur Hannes Grossmannpremier enregistrement avec TRIPTYKON, et nous sommes très fiers de le présenter dans un contexte aussi extraordinaire. Ce fut un honneur incroyable de collaborer avec le Metropole Orkest, chef d’orchestre Jukka Iisakkila, chanteur invité Safa Heraghiet les estimés Brûlure Festival. En fait, il n’aurait pas pu y avoir de meilleur partenaire pour ‘Requiem’ projet que Brûlure. Nous publions ce ‘Requiem’ album en souvenir de nos amis et collaborateurs profondément manqués Martin Eric Ain et HR Giger. “

“Requiem” (46:00 min.) Est composé de trois chapitres:

01. “Rex Irae” (06:34 min.) (Première apparition sur l’album “Into The Pandemonium” de 1987 par CELTIC FROST)



02. “Grave Eternal” (32:28 min.) (Partie centrale nouvellement écrite)



03. “Hiver” (06:54 min.) (Première apparition sur l’album “Monothéiste” de 2006 par CELTIC FROST)

Cette version unique et révolutionnaire est disponible dans les formats suivants:

* Mediabook CD + DVD édition spéciale



* Limited Gatefold LP + DVD (Avec LP-Booklet et 2x poster)



Noir illimité 180g. vinyle et certaines éditions limitées en couleur



* Coffret à CD standard



* Artbook de luxe limité avec LP + CD + DVD + 7 pouces colorés (avec piste bonus, livre de score de 60 pages, affiche 3x, artprint et photocard)



* Album numérique

“Requiem”La couverture principale de “Ange de sang” et a été créé par Daniele Valeriani.

TRIPTYKON “Requiem” composition (de gauche à droite sur la photo de Ester Segarra):

Tom Gabriel Warrior – voix, guitare



Hannes Grossmann – batterie, percussions



Vanja Slajh – basse, chant



V. Santura – guitare, chant

Invité spécial:

Safa Heraghi – “Requiem live co-lead vocalist



