Trivium a refusé de reporter la sortie de l’album «What The Dead Men Say»

Dans une nouvelle interview avec PlusCore TV, TRIVIUM chanteur Matt Heafy a été demandé si la crise des coronavirus avait affecté la date de sortie du neuvième album complet du groupe, “Que disent les morts”. Il a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “Nous avions la possibilité de reporter, et nous avons dit:” Absolument pas. ” Nous voyons des groupes se retirer [of releasing new music] à cause de la citation[-unquote] «des ventes record». Qui s’en soucie en ce moment? En ce moment, nous devons à nos fans de leur donner quelque chose de nouveau. Nous avons des gens qui n’ont pas d’emploi en ce moment. Nous avons actuellement des gens qui n’ont pas d’assurance maladie. Nous avons des gens qui ne peuvent pas quitter leur maison, des gens qui sont malades, des gens qui sont coincés. Nous voulons leur donner quelque chose qu’ils peuvent attendre et qui leur fera oublier cela pendant seulement une heure. “

“Que disent les morts” a été libéré le 24 avril par Records Roadrunner. Le LP, qui a été produit par TRIVIUM et Josh Wilbur, est la suite de 2017 “Le péché et la peine”. Cet effort a marqué la première sortie du groupe avec le batteur Alex Bent, qui a rejoint TRIVIUM en 2016.

Heafy dit à l’Australie “Distorsion” émission de radio sur la direction musicale de “Que disent les morts”: “Je me sens comme avec celui-ci, c’est le synopsis parfait, en quelque sorte, de tout ce que nous avons fait dans le groupe. Des enregistrements un à huit, chaque enregistrement était très différent les uns des autres – chacun. Mais huit , «Le péché et la peine», était en quelque sorte un récapitulatif de tout ce que nous avons fait, et je pense que neuf est un récapitulatif de tout ce que nous avons fait de un à huit, y compris tout ce que nous avons déjà fait. J’ai donc l’impression que c’est un très bon disque pour montrer à quelqu’un ce que TRIVIUM est depuis le début. Vous ne pouvez pas vraiment faire ça avec chaque album – vous ne pouvez pas montrer à quelqu’un juste [2006’s] «La croisade» et avoir un sens à ce TRIVIUM était éteint [2005’s] ‘Ascendant’ ou [2011’s] ‘In Waves’. Vous ne pouvez pas montrer à quelqu’un simplement [2008’s] «Shogun» et donner un sens à ce ‘Ascendant’ était. Et j’ai l’impression que celui-ci est celui où vous pouvez entendre toutes les racines sont présentes dans ce qu’est cette musique. “

TRIVIUM est prévu pour soutenir MEGADETH et AGNEAU DE DIEU lors d’une tournée nord-américaine de 55 dates cet été et cet automne.



