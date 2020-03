Trois 6 membres de la mafia poursuivis pour violation de droit d’auteur

Three 6 Mafia’s Juicy J et DJ Paul sont poursuivis pour violation de droits d’auteur par un groupe d’artistes de Memphis, TMZ rapporte et Pitchfork peut le confirmer via des documents judiciaires. La plainte a été déposée hier (2 mars) devant un tribunal fédéral du Tennessee par l’avocat Bradley Eiseman, qui représente les plaignants Kingpin Skinny Pimp, Slicc, MC Mack, Lil Ced, Joe le PDG, T-Rock, DJ Zirk et Carnomas LaToya Manning , qui dirige le domaine de feu Koopsta Knicca.

Dans le procès, les artistes de Memphis décrivent de nombreux enregistrements de Three 6 Mafia auxquels ils prétendent avoir contribué sans avoir obtenu la propriété ou une compensation. Eiseman et les plaignants affirment que Juicy J et DJ Paul ont commis «plus de 150 actes indépendants de violation du droit d’auteur provenant de plus de 100 enregistrements sonores individuels».

Un document soumis avec le procès énumère 99 pistes sur lesquelles les plaignants disent avoir travaillé. Beaucoup des entrées sont pour des contributions lyriques de Koopsta Knicca, qui était un membre de longue date de Three 6 Mafia. Par exemple, sa succession cherche à devenir propriétaire de ses prétendues contributions lyriques à «Tear da Club Up ’97» et «Break da Law» 95 ». Les artistes de Memphis demandent 150 000 $ par enregistrement sur le document.

Pitchfork a contacté les représentants de Juicy J et DJ Paul, ainsi que Bradley Eiseman pour d’autres commentaires et informations.

.