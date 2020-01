Trois albums Landmark Embrace devraient faire leur retour en vinyle en mars

Les héros indépendants Embrace ont annoncé que leurs trois premiers albums seront réédités sur vinyle pour la première fois depuis leur sortie originale. Les titres – The Good Will Out, Drawn From Memory et If You’ve Never Been – sont disponibles via UMC le 6 mars pour le Royaume-Uni, les deux derniers étant sortis via Craft Recordings le 20 mars pour l’Amérique du Nord. Le format vinyle de ceux-ci est depuis longtemps épuisé depuis leur sortie originale, ce qui les rend recherchés pour les collectionneurs et les fans.

Sur les traces d’Oasis et de The Verve, Embrace est devenu une sensation pop dans la Grande-Bretagne post-Britpop, percée à la fin des années 90. Le groupe – originaire de Huddersfield, West Yorkshire, Angleterre – avait un don pour les gros crochets anthémiques, qu’ils transforment en balançoires balayant, tentaculaires et lugubres. Cette synthèse leur a valu une solide base de fans avec leurs premiers singles en 1997, et leur premier album, The Good Will Out.

Initialement sorti sur la filiale de Virgin’s Hut en 1998, The Good Will Out est devenu l’un des premiers albums les plus vendus par un artiste britannique, avec plus de 500 000 exemplaires vendus au pays. Certifié or le premier jour de sa sortie, l’album a atteint la première place et a passé 24 semaines dans le Top 100, créant trois Top 10 singles, ‘All You Good Good People’ ‘Come Back To What You Know’ et ‘My Weakness Is None Of Your Business ‘ainsi que deux autres succès du Top 40,’ One Big Family ‘et’ Fireworks ‘. Acclamé par la critique dans tous les domaines, NME a salué l’album comme étant “l’un des premiers grands albums de la dernière décennie”.

Deux ans plus tard, le groupe a poursuivi ses débuts spectaculaires avec leur deuxième album, Drawn From Memory, qui a atteint le numéro huit dans les charts britanniques et a suscité les éloges des créateurs de musique. L’album a donné naissance à quatre singles du Top 40, «Hooligan», «Vous n’êtes pas seul», «Sauvez-moi» et «Je ne voudrais pas vous arriver», a passé 20 semaines dans le Top 100 et le groupe a continué sa tournée le pays, soutenu par Coldplay.

Les stars du Yorkshire sont revenues rapidement avec un troisième album, If You’ve Never Been en 2001, qui a assuré au groupe leur troisième album Top 10. Mettant en vedette les singles à succès du Royaume-Uni «Wonder» et «Make It Last», l’album a montré un changement radical de direction par rapport à leur son plus rock, montrant leur polyvalence dans une approche réfléchie et tendre du corps de l’œuvre.

Embrace reste extrêmement populaire à la fois sur disque et en direct, après avoir enregistré trois albums numéro un, six singles du Top 10 et vendu plus de 2,5 millions de disques à ce jour. Le groupe jouera certains des plus grands spectacles de sa carrière cette année, notamment Manchester O2 Victoria Warehouse (6 mars 6), Glasgow O2 Academy (1 3 mars) et Leeds First Direct Arena (14 mars). Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

The Good Will Out, Drawn Of Memory et If You’s Never Been Been sont sortis le 6 mars et peuvent être achetés ici.