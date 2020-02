Trois faits fous sur la vidéo Stupid Love de Lady Gaga – conception de costumes, appareil photo iPhone, lieu de tournage! – HITC

Le nouveau clip de Lady Gaga a beaucoup de fans qui parlent.

Lady Gaga est l’une des auteurs-compositrices-interprètes les plus populaires au monde, sa nouvelle musique attirant des millions d’auditeurs dans le monde.

Maintenant, après une attente agonisante de deux ans, nous avons enfin obtenu la nouvelle musique du légendaire artiste de musique.

Stupid Love, un nouveau single de Gaga, est arrivé le 28 février 2020 aux côtés d’un nouveau clip qui a sans aucun doute retenu l’attention.

Notamment pour quelques faits clés qui distinguent Lady Gaga et son nouveau clip vidéo de la foule.

C’est filmé sur iPhone!

Oui, c’est vrai. Le clip de Lady Gaga Stupid Love a été entièrement filmé sur un iPhone 11 Pro.

Étonnamment, la vidéo semble avoir été filmée avec une configuration d’appareil photo professionnelle, c’est donc un énorme témoignage du puissant appareil photo 12 mégapixels du téléphone.

L’iPhone 11 Pro est disponible au Royaume-Uni pour 799 £ lorsque vous échangez votre ancien iPhone ou 1049 £ sans échange.

Conception des costumes de Gaga

Lady Gaga a toujours été connue pour ses créations de costumes brillants et criards et sa tenue pour la vidéo Stupid Love n’est pas différente.

Selon La Maison Gaga sur Twitter, dans la vidéo, nous voyons Gaga jouer avec un groupe de danseurs tout en portant un ensemble de latex rose personnalisé par Vex Clothing, un tour de cou en argent avec joint torique de Funk Plus, une ceinture à pointes et chaîne personnalisée par Bitchfist NYC et une version plate des bottes rose framboise Stack-301 de Pleaser Shoes.

Lieu de tournage

Le clip de Stupid Love a été tourné au Trona Pinnacles en Californie.

Le nouveau clip de Gaga semble avoir été filmé sur une planète extraterrestre avec d’énormes rochers semblant émerger de la surface du sol, certains des brillants ajoutés en post-production évidemment.

Cependant, Gaga et son équipe de danse n’ont pas voyagé à travers les étoiles pour trouver un lieu de tournage et ont plutôt visité les superbes pinacles de Trona, une formation rocheuse à couper le souffle formée il y a plus de 10000 ans, dans la California Desert National Conservation Area.

Il vaudrait certainement la peine de visiter la Californie pour jeter un œil à ces superbes structures rocheuses et imiter Lady Gaga en dansant devant elles.

