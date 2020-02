Trois nouvelles chansons d’Ozzy Osbourne apparaissent sur le graphique de diffusion nationale Mainstream Rock de cette semaine

Trois chansons de Ozzy Osbourneest le nouvel album, “Homme ordinaire”, figurent parmi les 40 chansons les plus jouées de cette semaine à la radio rock américaine active – la première fois en huit ans qu’un artiste réalise un tel exploit.

Le tableau de diffusion nationale Mainstream Rock de cette semaine – un Nielsen BDSclassement des chansons les plus jouées du genre au format rock actif – voit Osbourneduo avec Elton John, la chanson-titre du nouvel album, fait ses débuts au n ° 34. Il rejoint “Directement en enfer”, qui recule de deux places cette semaine au n ° 18, et “Sous le cimetière”, qui perd également deux places au n ° 7. Cette dernière piste a récemment passé six semaines au sommet du graphique.

La dernière fois qu’un artiste avait simultanément trois chansons sur le graphique Mainstream Rock, c’était en 2016, lorsque trois pistes de METALLICAest alors à venir “Câblé … pour s’autodétruire” – “Atlas, lève-toi!” , “Moth Into Flame” et “Câblé” – figuraient parmi les 40 chansons les plus jouées du format au cours de la même semaine. Le groupe a réalisé le même exploit en 2008, lorsque le “Death Magnetic” des pistes “Le jour qui n’arrive jamais”, “Cyanure” et “Mon Apocalypse” tracée simultanément.

Selon Panneau d’affichage, “Homme ordinaire” Des marques Johnpremière apparition sur la carte Mainstream Rock Songs depuis 1992, quand il est apparu sur Eric Claptonc’est “Train hors de contrôle”. L’écart de 27 ans est le plus long de l’histoire du graphique, battant le record précédemment établi par REINE guitariste Brian May, qui a connu un écart de 26 ans entre sa chanson solo de 1993 “Conduit par vous” déchiffrer le graphique et son spot invité 2019 sur POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTScouverture de KENNY WAYNE SHEPHERD BANDc’est “Bleu sur noir”.

