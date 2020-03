Troisième expédition de Mamas et de l’album Papas Magic

Quand Les Mamas et les Papas est passé du n ° 12 au n ° 9 dans le graphique britannique à la fin de la L’été de l’amour en août 1967, avec «Creeque Alley», ce fut la dernière semaine que le groupe passa dans le top 10 de chaque côté de l’Atlantique durant leur vie d’enregistrement. En 1997, une réédition de «California Dreamin» est montée au n ° 9 au Royaume-Uni, dépassant son sommet n ° 23 là-bas la première fois en 1966. Mais leur première sortie dans le Top 10 a pris fin avec ce single autobiographique de 67 , extrait de leur troisième album, Deliver.

L’album est sorti le 2 février 1967 et a fait ses débuts sur la carte américaine le 18 mars. Ce fut un succès n ° 2 certifié or, dépensant plus d’un an sur les best-sellers. Une semaine avant le single n ° 9 en Grande-Bretagne, l’album atteint le n ° 4 là-bas.

Offrir un nouveau succès

Ce fut un bon résultat, étant donné que Deliver avait commencé à quelque chose d’un début fragile. Après l’énorme succès des trois premiers succès du quatuor – «California Dreamin», «Monday, Monday» et «I Saw Her Again» – ils n’ont atteint que le 24e rang américain avec «Look Through My Window». Sorti à l’automne 1966, il sera inclus dans le nouvel album, mais le groupe s’en sortira beaucoup mieux avec un suivi qui ne figurait pas sur la sortie à venir, «Words Of Love», un US No. 5.

Mieux encore, peu de temps après que Deliver ait fait ses débuts, son premier morceau «Dedicated To The One I Love» a fait la même chose qu’un single, et est rapidement devenu l’une des chansons classiques des Mamas et des Papas. Il a passé trois semaines au n ° 2 sur le Hot 100, détenu au premier rang seulement par le «Happy Together» des Turtles.

“John et Mitchie ont eu des démangeaisons

«Creeque Alley» tire son nom de la rue dans laquelle le quatuor vivait aux îles Vierges et était une composition tordue de John et Michelle Phillips sur le temps de formation des Mamas et des Papas ensemble. “John et Mitchie ont eu des démangeaisons juste pour laisser la musique folklorique derrière”, ont-ils écrit, ajoutant la fameuse punchline “… et personne ne grossit” sauf Mama Cass. ” Les paroles étaient une capsule temporelle fascinante, mettant en vedette des musiciens éminents tels que Barry «Eve Of Destruction» McGuire, Roger McGuinn des Byrds, Zal Yanovsky et John Sebastian de Lovin ’Spoonful.

Deliver comprenait également les versions du groupe de «My Girl» et «Twist and Shout» ainsi que de Rodgers et Hart «Sing For Your Supper», au milieu d’une sélection de nouveaux documents principalement contribués par John Phillips, tels que «Boys and Girls Together» et “Avez-vous déjà voulu pleurer.”

