Troisième livraison de produits dans la collection inspirée de Metallica de Billabong Lab maintenant disponible

Billabong LAB a annoncé la dernière livraison de produits dans le Billabong x Metallica Collection de vêtements pour hommes 2019-2020. Titré “Chevaucher l’éclair”, la nouvelle sélection de maillots de surf, t-shirts, manches longues, sweats à capuche en molleton, vestes en velours côtelé et combinaisons en édition spéciale présente les illustrations emblématiques du groupe de rock dans une version limitée.

Frappant les détaillants et les canaux en ligne dans le monde aujourd’hui, la troisième baisse est approuvée par Billabong athlète Italo Ferreira, couronné 2019 Ligue mondiale de surf (WSL) champion du monde au très convoité Billabong Pipe Masters en décembre de l’année dernière.

Cette collaboration de conception premium avec METALLICA vient à travers Billabong LAB, une plateforme qui accompagne artistes, musiciens, designers et photographes. La collection en cinq parties, lancée entre octobre 2019 et mars 2020, propose un mélange unique de vêtements conçus pour les sports de glisse de Billabong et des illustrations d’album emblématiques de Temple de la renommée du rock and roll intronisés METALLICA.

Plusieurs pièces de la collection sont déjà épuisées en raison de la forte demande, notamment le AI Forever x Metallica T-shirt à manches courtes à la mémoire du champion de surf Andy Irons, publié dans le cadre de la baisse de décembre 2019.

Disponible aujourd’hui, la troisième goutte de produit s’inspire de METALLICAdeuxième album studio, “Chevaucher l’éclair”. Enregistré en 1984 avec un budget restreint, l’album acclamé par la critique a aidé à définir METALLICAle son unique tout en établissant un genre musical plus fort et plus rapide via des pistes jalons telles que l’incendiaire “Combattre le feu par le feu”, le vénéré commentaire du chaos de la guerre, “Pour qui sonne le glas”, et l’une des chansons les plus anthémiques de la carrière du groupe, “Mort terrifiante”. “Chevaucher l’éclair” est devenu six fois certifié platine aux États-Unis et s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires dans le monde.

Avec METALLICAc’est Kirk Hammett et Robert Trujillo surfeurs passionnés, l’esprit rebelle de l’album trouve son homologue naturel dans BillabongLes vêtements d’ingénierie conçus pour résister aux conditions océaniques les plus difficiles.

“L’œuvre sur cette troisième goutte alignée avec l’énergie brute de Italole surf ne pourrait pas être plus approprié “, a déclaré Evan Slater, VP du marketing mondial chez Billabong. “Ferreira vraiment «Rides The Lightning» chaque fois qu’il se lève sur une planche de surf. “

Dans les supports marketing et les supports promotionnels, Billabong x Metallica “Ride The Lightning” la collection est approuvée par Billabong athlète Italo Ferreira. Originaire du Brésil, le joueur de 25 ans a récemment réclamé son premier 2019 Ligue mondiale de surf titre de tour de championnat à Banzai Pipeline sur la côte nord d’Oahu, Hawaii. FerreiraSon style de conduite sans limites et ses compétences aériennes explosives en font le parfait ambassadeur de la marque pour la nouvelle goutte.

En ce qui concerne la “Chevaucher l’éclair” collection elle-même, le t-shirt à manches courtes en coton filé à l’anneau METALLICA logo dans le style électrifié de l’album qui définit le genre du groupe. Rendu en éclairs blancs éclatants sur fond sombre, BillabongLe logo à crête de la vague rend la collab officielle. Des illustrations de foudre identiques figurent également sur la chemise à manches longues – y compris des détails artistiques supplémentaires sur les manches – et sur le haut en molleton à capuche en 70% coton et 30% polyester.

Prenant la collection dans le style de la rue, la veste en velours côtelé de coton présente “Chevaucher l’éclair” pochette d’album – une chaise électrique au milieu des éclairs – comme impression au dos. La veste premium est finie en lavage de pierre de potassium avec des détails d’applique et de broderie, y compris un Billabong patch sur la manche.

Pour ceux qui cherchent à sauter dans l’eau, un nouveau tronc de surf fabriqué à partir de 90% de polyester recyclé et de 10% d’élasthanne allie des performances éprouvées à “Chevaucher l’éclair” oeuvre dans une coupe athlétique de 19 pouces. Et comme la mise à niveau ultime pour les surfeurs passionnés de métal, la troisième goutte contient Billabongcombinaison néoprène haut de gamme Revolution avec un body intégral “Chevaucher l’éclair” impression de sublimation de graphène.

Voir tous les produits spéciaux des trois premières gouttes de la collection sur le Billabong LAB x Metallica page de destination de la collection.

“Pour moi, l’exaltation du heavy metal et l’exaltation de la montée d’une vague sont une seule et même chose. La nouvelle collaboration reflète ce sentiment incroyable”, a déclaré Hammett.

Pièces dans le Billabong x Metallica Illustrations de la collection 2019-2020 de METALLICAalbums les plus emblématiques de la marque – y compris les concept-arts originaux de l’artiste légendaire Pushead – complété par des touches de design premium telles que des lavis, des colorants pigmentaires, ainsi que des détails d’applique et de broderie. Les pièces clés comprennent des t-shirts et des manches longues en 100% coton peigné ring-spun, des shorts de bain en plastique recyclé, du molleton à capuche, des vestes en velours côtelé de coton et des combinaisons néoprène entièrement imprimées.

“Il y a beaucoup de rage dans le métal, mais c’est une bonne rage”, a déclaré Trujillo à propos de la collaboration avec Billabong LAB. “C’est une excellente sortie, presque comme le surf, au rythme de l’océan.”

Une vidéo présentant des membres de METALLICA et le Billabong l’équipe de surf qui partage son point de vue sur la nouvelle collection peut être consultée ci-dessous.

Les deux prochaines livraisons de produits Billabong x Metallica La collection 2019-2020 frappera le commerce électronique et la vente au détail internationale entre février et mars 2020.