Trout car nous avons des newsletters de rue pour le concert de Hello Seahorse!

Bonjour hippocampe! C’est l’un des groupes les plus influents et les plus importants de l’industrie musicale au Mexique, et ce n’est pas pour moins. Fort de 15 ans d’expérience, le groupe formé par Denise Gutierrez (voix), Bonnz! (batterie), Burgos (synthétiseurs et basse), Joe Borunda (guitare, basse) et Héctor «Reez» Ruiz (percussions live), ont réussi à tomber amoureux d’un public assez large et fidèle, qui les suit partout où ils apparaissent.

Pour démarrer 2020 du bon pied, Denise Gutiérrez et compagnie ils offriront un concert où ils célèbreront non seulement leurs années d’expérience, mais présenteront également le disque stimulant, sa production record la plus récente qui sonnera aux côtés d’autres succès les plus connus du groupe tels que “Ce n’est pas que je ne t’aime pas”, “Beast” et “La Flotadera”.

Comment ils sauront le spectacle Hello Seahorse! est en rupture de stock Ainsi, seuls certains auront la chance de vivre une soirée inoubliable avec le groupe. Mais ne vous découragez pas, car si vous mourez pour y aller mais que la pente de janvier fait toujours des ravages sur votre portefeuille, Chez Sopitas.com, nous pouvons vous jeter avec notre BOLETIZA CALLEJERAAAAA toujours gâtée et acclamée.

ET QUE DEVEZ-VOUS FAIRE OU COMMENT?

Ce jeudi 6 février vers 18h30 nous allons faire le tour d’une station de métro du CDMX (Ils disent qu’il a un petit train comme icône, c’est de la ligne B et à l’extérieur il y a un centre commercial du même nom) où nous donnerons quelques billets pour être libérés pour le concert de Hello Seahorse! ce samedi.

Tout ce qu’ils ont à faire est de localiser le sopibecario qui se promène – Ne me maltraitez pas, s’il vous plaît – dites-lui de leur donner un billet qui n’affecte pas son économie et c’est tout. Assez facile, tu ne crois pas?

PEEEERO –parce qu’il y a toujours un mais– Vous devez être au courant de cette note, car ici nous publierons les photos de l’endroit où nous sommes (afin qu’ils puissent nous localiser plus facilement), il vaut donc mieux garder le lien. Êtes-vous prêt?!