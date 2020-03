Trouvez la dernière piste manquante et gagnez un double passage pour Vive Latino 2020

Nous avons Vive Latino au coin de la rue, March festivalero ne pardonne pas, et si vous vous êtes endormi ou que votre portefeuille vous a fait défaut et qu’un trou est sorti, nous avons une bonne nouvelle: Vous pouvez gagner un double abonnement à Vive Latino 2020! Faites très attention.

Toutes les routes mènent à # VLINDIO20 mais avez-vous déjà les indices?

Il y a quelques jours, Cerveza INDIO a lancé une dynamique dans ses réseaux sociaux qui consiste à obtenir 5 titres pour que vous puissiez prendre un double ticket pour le festival le plus emblématique du Mexique, et oui, ils ne lisent pas mal: le mérite dit “Suivez nos réseaux sociaux et Sopitas pour déchiffrer les prochains messages …“. Maintenant, si c’est la première fois que vous entendez parler de cela, voici le résumé.

La bière indienne est tirée au sort avec des engrais si vous découvrez les 5 titres complets. Le premier est ici. Le reste, décollez les réseaux INDIO et versez la noix de coco.

Si vous avez déjà les 4 pistes …

Comme l’a dit le message que nous avons mentionné dans le paragraphe précédent, vous faites bien de nous suivre et Si votre objectif est d’atteindre la cinquième piste, nous vous informons que vous êtes au bon endroit. Dans cette note, vous trouverez la seule chose qui vous sépare de la participation au Vive Latino 2020. Tout ce que vous avez à faire est de vous demander où mènent toutes les routes? La réponse est dans votre nez. Si vous avez déjà tous les indices, exécutez-le et entrez ici pour l’enregistrer et que la force soit avec vous.

Nous vous laissons ici les termes et conditions du concours afin que vous puissiez les surveiller. Bonne chance!