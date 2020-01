Troy Sanders de Mastodon dit son premier spectacle en tant que bassiste pour Thin Lizzy sentait comme un rêve

Troy Sanders des métallurgistes progressifs d’Atlanta MASTODONTE joué de la basse pour des rockers emblématiques MINCE LIZZY lors de leur apparition au festival européen d’été 2019 pour commémorer 50 ans depuis la formation du groupe d’origine et 40 ans depuis la sortie du séminal “Rose noire” album.

Sanders guitariste rejoint Scott Gorham, Darren Wharton sur les claviers, Ricky Warwick au chant, Damon Johnson à la guitare et JUDAS PRIESTc’est Scott Travis à la batterie pour plusieurs spectacles fin juillet et début août, dont une fente du 10 août à Alcatraz Hard Rock & Metal Festival à Courtrai, Belgique.

Interrogé par Kerrang du Royaume-Uni! magazine comment “cool” on lui demandait de jouer de la basse avec MINCE LIZZY, Sanders a déclaré: “J’étais à Hambourg, en Allemagne, en février, je venais juste de terminer un spectacle, quand mon guitariste a reçu un message de Damon Johnson, demandant s’il pouvait avoir mon numéro parce que Scott Gorham mettait le groupe à feu pour quelques concerts au cours de l’été, et ils voulaient que je joue de la basse. J’ai dû m’asseoir une seconde et demander si c’était réel. J’ai su Damon depuis longtemps, mais je ne prends jamais rien de tel pour acquis. MASTODONTE aura 20 ans [in 2020], mais chaque fois que nous nous réunissons pour répéter, je ressens toujours ce feu dans mon ventre en tant que groupe. C’est spécial. Mais être invité à jouer pour MINCE LIZZY est un type différent de spécial. C’est humiliant aussi sur le plan personnel, car je sais qu’il aurait pu demander des centaines d’excellents bassistes. Comment et pourquoi mon nom a été appelé en premier, je ne sais pas. Ils sont l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps, donc ça m’a vraiment réchauffé le cœur de recevoir cet appel. “

Sanders a poursuivi en disant que sa performance avec MINCE LIZZY au Festival Steelhouse était le “meilleur” spectacle qu’il a joué en 2019. “Cette première nuit avec MINCE LIZZY, au sommet d’une montagne au Pays de Galles, était difficile à battre “, a-t-il dit.” C’était ce cadre magnifique, cette occasion spéciale avec peut-être 5 000 personnes qui regardaient, et j’ai pu sortir, passer un bon moment et sourire tout en regardant des milliers de personnes souriant en retour. Le cercle intangible de magie musicale créé à partir d’un groupe dans une foule et le dos semblait avoir culminé au sommet de la montagne. Je souriais jusqu’aux oreilles. C’était comme un rêve.”

MINCE LIZZY a culminé en 1976 avec son “Jailbreak” album, qui a remporté l’or aux États-Unis

Le leader du groupe Phil Lynott décédé le 4 janvier 1986, à l’âge de 36 ans.

Gorham a lancé une nouvelle version tournée de MINCE LIZZY en 1994 avec dernier jour LIZZY guitariste John Sykes. Plusieurs changements de personnel ont suivi jusqu’à Scott enfin amené chanteur Ricky Warwick (leader du groupe écossais LE TOUT-PUISSANT) et guitariste Damon Johnson (anciennement avec Alice Cooper) dans le pli.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).