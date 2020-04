Troye Sivan lance un vidéoclip collaboratif pour «Take Yourself Home»

L’auteur-compositeur-interprète australien Troye Sivan vient de sortir son dernier single, «Take Yourself Home», accompagné d’une vidéo lyrique éblouissante, qui est le résultat d’un appel aux armes créatif de l’artiste le plus vendu. En collaboration avec une équipe d’artistes indépendants, Sivan a obtenu une vidéo lyrique, un visualiseur à venir, ainsi que trois nouveaux modèles de tee-shirts bénéficiant du soulagement de COVID-19.

«Take Yourself Home» est une chanson électro-pop en plein essor à la fois mélancolique et expansive, avec une ventilation inattendue et dansante à la fin. La vidéo lyrique, qui présente des images capturées au-dessus d’un paysage urbain, semble à la fois vertigineuse et paisible – la même chose pourrait être dite de cette époque incertaine.

“Je suis fatigué de la ville / Scream si tu es avec moi / Si je vais mourir, mourrons dans un endroit joli”, chante Sivan, qui a co-écrit la chanson avec la collaboratrice Leland (Selena Gomez, BTS, Charli XCX), Oscar Görres (The Weeknd, Lauv, Taylor Swift) et Taylor Parx (Khalid, Ariana Grande).

Dans une déclaration de ce matin, Sivan a partagé que «‘ Take Yourself Home ’est l’une de mes chansons préférées que j’ai jamais écrites. La chanson est une sorte de peps avec vous-même et l’endroit d’où vous venez. Aux prises avec votre place dans le monde. ” Il a ajouté: «J’écris ces chansons comme une entrée de journal, puis à mesure que la vie et les lieux changent et que les relations changent, les chansons peuvent prendre un tout nouveau sens. De toute évidence, cela s’est produit pour cette chanson avec ce qui se passe actuellement dans le monde. »

Il y a à peine une semaine, l’artiste «My, My, My» a lancé un appel à ses fans sur Instagram, déclarant: «Nous allons devenir des voyous. J’aimerais sortir une nouvelle musique que je viens de décider. » Sivan a appelé des graphistes indépendants et des artistes d’animation à le contacter, ajoutant que: «Je veux travailler avec vous et prendre l’argent que je dépenserais pour des clips et vous le donner. C’est une période difficile et effrayante et je me sens tellement chanceuse d’avoir de la musique et de l’art pour me faire traverser émotionnellement et financièrement et je veux partager ça si mal. Je ne sais pas quand cette chanson sortira… Mais ce sera bientôt l’enfer. »

Et ce fut bientôt. Sivan a reçu une réponse écrasante – tandis que des médias comme Paper, Buzzfeed et NME ont aidé à faire passer le mot à leurs abonnés. Sivan et son réseau mondial de collaborateurs ont créé une vidéo lyrique, disponible aujourd’hui, ainsi qu’une vidéo de visualisation à venir.

Sivan a également mandaté deux artistes Instagram pour créer de nouveaux designs de merch pour la charité. Les trois tee-shirts qui en résultent, conçus par l’artiste londonien Jack Taylor Lovatt ainsi que par le designer et directeur créatif basé à Los Angeles et Melbourne, Lanning, sont disponibles à la vente sur Site Web de Sivan. Tous les profits de la vente de tee-shirts seront reversés directement au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé et au projet COVID-19 Music Relief de Spotify.

Depuis la sortie de son deuxième album acclamé par la critique, Bloom, en 2018, Sivan a été occupé. En décembre, l’artiste primé a terminé sa longue tournée autour de l’album, où il a joué dans des salles combles du monde entier, tandis qu’en juin, Sivan a rejoint Charli XCX pour co-titrer et co-animer le premier Go West Fest à Los Angeles , en l’honneur de la semaine de la fierté. Plus récemment, les BTS «Plus fort que les bombes», Co-écrit par Sivan, a fait ses débuts au n ° 1 aux États-Unis, en Corée et en Australie.

