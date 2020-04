Troye Sivan partage une nouvelle chanson «Take Yourself Home»: écouter

L’artiste pop australienne Troye Sivan est de retour avec un nouveau single, «Take Yourself Home». Sivan a co-écrit la chanson avec Leland, Tayla Parx, Oscar Görres, qui a également produit le morceau. (Görres a précédemment produit “My My My!” De Sivan de Bloom en 2018.) Regardez la vidéo lyrique de “Take Yourself Home” ci-dessous.

«‘ Take Yourself Home ’est l’une de mes chansons préférées que j’ai jamais écrites», a déclaré Troye Sivan dans un communiqué. “La chanson est une sorte de peps avec vous-même et l’endroit d’où vous venez. Aux prises avec votre place dans le monde. J’écris ces chansons comme un journal intime, puis à mesure que la vie et les lieux changent et que les relations changent, les chansons peuvent prendre un tout nouveau sens. De toute évidence, cela s’est produit pour cette chanson, avec ce qui se passe actuellement dans le monde. »

Troye Sivan a récemment lancé un appel à des artistes indépendants pour concevoir son nouveau merch. Le produit de la vente des marchandises sera reversé au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé et au projet Spotify COVID-19 Music Relief.

Lisez «Pourquoi le succès de Troye Sivan marque une étape importante pour la pop queer» sur le terrain.

Regardez Troye Sivan sur «Over / Under» de Pitchfork:

