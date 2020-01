Trump signe l’USMCA dans la loi, avec des protections mondiales DMCA

Le président Trump a signé l’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), étendant la loi américaine sur le droit d’auteur au Mexique et au Canada.

Le président Trump a signé USMCA, un accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le remplacement de grande envergure de l’ALENA comprend une multitude de dispositions relatives non seulement aux importations et exportations physiques, mais à de nombreuses facettes du droit d’auteur.

La plus importante de ces dispositions sur le droit d’auteur – et celle qui a été décriée par les créateurs et les entreprises de l’industrie musicale – est un «refuge» réaffirmé et étendu pour les fournisseurs de services Internet (FSI) et les plateformes numériques qui permettent aux utilisateurs de télécharger (potentiellement protégés par le droit d’auteur). contenu.

La protection, qui est essentiellement l’opposé de la directive très controversée de l’Union européenne sur le droit d’auteur, ne tient pas les entreprises responsables des violations du droit d’auteur des particuliers tant qu’elles (les entreprises) répondent rapidement aux demandes de suppression des titulaires de droits. Afin de bénéficier d’une protection continue, les FAI et les plates-formes de contenu doivent interdire aux utilisateurs qui téléchargent à plusieurs reprises des œuvres qu’ils ne possèdent pas – bien que l’application sur ce point puisse être délicate.

Ce système de protection des droits d’auteur de type DMCA sera appliqué partout au Canada et au Mexique.

De plus, ces pays sont en train d’adopter d’autres éléments de la politique américaine sur le droit d’auteur. Cela comprend une durée de vie prolongée du droit d’auteur (le droit d’auteur du Canada s’étend sur 50 ans après le décès du créateur, mais correspondra bientôt aux 70 ans des États-Unis) et une affirmation du droit des artistes de négocier des accords de diffusion en continu à l’échelle du pays.

Bien que de nombreux groupes de défenseurs des créateurs se soient prononcés contre l’USMCA en raison de son langage du droit d’auteur, l’accord a reçu un soutien bipartisan écrasant (et toujours rare) au Congrès. Le 19 décembre 2019, 385 représentants (193 démocrates et 192 républicains) ont voté en faveur de la loi, votée au Sénat le 16 janvier, par un total de 89 voix contre 10 (dont 51 républicains et 38 démocrates).

Les sénateurs mexicains ont approuvé l’USMCA le 12 décembre 2019, avec 107 membres votant pour et un seul membre votant contre l’accord. L’assemblée législative du Canada est en train de négocier et d’approuver l’accord, qui entrera en vigueur une fois que le premier ministre Justin Trudeau aura signé.