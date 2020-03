Trump signe un ensemble de mesures de relance de 2,2 billions de dollars

Le président Trump a officiellement signé le plan d’aide très attendu de 2,2 billions de dollars (la loi CARES). Le stimulus, qui est le plus important de l’histoire américaine, fournit un soutien aux installations médicales, aux entreprises et aux individus qui sont en difficulté à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell (R-Kentucky) et le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer (D-New York) sont parvenus à un compromis sur le projet de loi de relance plus tôt cette semaine. Hier, le Sénat a voté à l’unanimité (96-0, avec les quatre sénateurs manquants en auto-quarantaine en raison de COVID-19) pour adopter la mesure, l’envoyant ainsi à la Chambre des représentants.

Les membres de la Chambre devaient voter sur le plan de soutien financier de grande envergure tôt ce matin, mais le processus a été retardé par le représentant du Kentucky, Thomas Massie, qui a protesté contre le coût du projet de loi et perçu le manque d’avantages pour les particuliers. De nombreux législateurs ont dû retourner au Capitole, et la demande du représentant Massie pour un vote par appel nominal (celui dans lequel la réponse de chaque membre est enregistrée) a été rejetée en faveur d’un vote simple.

Après ces drames de dernière minute, le président Trump a rapidement promulgué la législation. Comme indiqué précédemment, la relance de 2,2 billions de dollars comprend des allocations de chômage étendues pour les indépendants et les employés, des prêts aux petites entreprises, des fonds de sauvetage pour les entreprises en difficulté, environ 100 milliards de dollars pour les hôpitaux, des paiements de 1200 dollars pour la majorité des adultes américains et d’autres éléments axés sur le rétablissement. .

Des personnalités éminentes de l’industrie de la musique semblent satisfaites de l’assistance fournie aux artistes.

À propos de la loi CARES, le président et chef de la direction de BMI, Mike O’Neill, a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux que le plan de relance fédéral offrira un soulagement aux auteurs-compositeurs et compositeurs américains, qui sont, dans de nombreux cas, les ultimes petites entreprises de notre pays.»

Pour sa part, Harvey Mason Jr., PDG par intérim de la Recording Academy, a déclaré: «La Recording Academy remercie les dirigeants du Congrès qui ont travaillé avec la communauté musicale pour élaborer un projet de loi permettant à la musique de continuer à jouer.»

La pandémie de coronavirus (COVID-19) continue d’empêcher de nombreux Américains, et en particulier les musiciens et autres personnes travaillant avec des foules, de gagner leur vie.

Les États-Unis ont signalé le plus de cas de COVID-19 de tous les pays du monde, principalement parce qu’un nombre important de tests ont été administrés. Certes, une étude récente menée par des médecins islandais a révélé que plus de la moitié des porteurs de COVID-19 ne présenteront aucun symptôme.

Ces individus sont toujours capables de transférer le virus, cependant, et une grande partie de la population américaine – et du monde – reste par conséquent auto-isolée et enfermée. Le président Trump espère «ouvrir le pays» d’ici Pâques, potentiellement en augmentant davantage les tests et en réduisant les restrictions de COVID-19 dans les zones qui ont connu relativement peu de cas.